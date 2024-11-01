北韓試射「火星-19型」飛彈 美大選前秀武力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾1日綜合外電報導）正當北韓派遣部隊協助俄羅斯侵略烏克蘭引發國際批評之際，北韓官方媒體今天報導，北韓透過測試大型新型固體燃料洲際彈道飛彈「火星-19型」（Hwasong-19）展示軍事力量。

路透社報導，根據北韓說法及南韓、日本軍方追蹤，北韓昨天試射「火星-19型」飛彈進入太空深處，之後落入日本和俄羅斯之間的海域，飛行高度超越之前北韓任何一型飛彈。

北韓中央通信社（KCNA）讚許，這是「全球最強的戰略飛彈」。

雖然北韓導引這類飛彈並在重新進入大氣層時保護核彈頭的能力仍令人質疑，但「火星-19型」就像北韓其他最新型洲際彈道飛彈一樣，展示了幾乎可以打擊美國各地的射程。

北韓中央通信社報導，北韓領袖金正恩視察飛彈發射時表示：「這種新型洲際彈道飛彈向全世界證明，我們在核運載開發和製造上已取得霸權地位。」

北韓在美國總統大選11月5日舉行前數天試射飛彈，很快引來美國與南韓、日本和歐洲等盟邦及聯合國秘書長譴責。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）痛批盟邦對俄羅斯部署北韓軍隊支援烏克蘭戰爭「完全沒有」反應，這也引發外界憂慮莫斯科可能提供敏感軍事科技給平壤做為交換。

俄羅斯和北韓均未否認軍隊部署，並捍衛兩國相互支援的權力。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）指出，對這次飛彈試射的評估仍處於非常初期的階段，「目前我們未見任何跡象顯示俄羅斯參與其中」。

北韓中央通信社提到，這次飛彈試射未影響鄰國安全，在北韓面臨敵人威脅時，這是適當的軍事之舉。

根據報導，「火星-19型」將與「火星-18型」一起部署。「火星-18型」也採用固體燃料，於去年首次試射。

報導還說，「火星-19型」花了5156秒飛行1001.2公里後，落入朝鮮半島東部海域，飛行高度最高達7687.5公里。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1131101