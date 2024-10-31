1萬名軍人準備與俄並肩作戰 美韓防長籲北韓撤軍

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國和南韓國防部長今天呼籲北韓從俄羅斯撤軍，美方表示有約1萬名北韓士兵已部署在俄羅斯，可能準備對烏克蘭軍隊採取行動。

法新社報導，隨著俄烏戰爭持續拖延，俄羅斯和北韓加深了政治和軍事聯盟，但北韓派遣部隊與烏克蘭軍隊作戰，將代表局勢重大升級，引發了國際社會廣泛關注。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在五角大廈表示，「我呼籲他們從俄羅斯撤軍」，呼應了南韓防長金龍顯（Kim Yong-hyun）的說法。

奧斯汀表示，美國將「繼續與盟友和夥伴合作，以阻止俄羅斯將這些部隊投入戰鬥」。

但奧斯汀表示，俄羅斯「很有可能」仍會這樣做，他表示北韓軍隊已配備俄羅斯制服和武器。

金龍顯透過翻譯表示，他認為北韓部隊部署到俄羅斯「可能會導致朝鮮半島安全威脅升級」。

他說，這是因為「很有可能」北韓會要求俄羅斯提供技術轉移，以協助其武器計畫，包括戰術核武、洲際彈道飛彈及偵察衛星等技術，作為部署其部隊的交換條件。

然而，他並未宣布改變南韓長期以來的政策，這項政策禁止南韓向包括烏克蘭在內的衝突區出售武器。儘管美國和烏克蘭曾呼籲重新考慮，南韓仍堅持這一立場。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）今天表示，與俄羅斯赴烏克蘭並肩作戰的北韓軍隊「將會被裝在屍袋裡返回」，並點名北韓領導人金正恩，向他發出警告。

伍德在聯合國安全理事會（UNSC）上表示：「如果北韓部隊進入烏克蘭支持俄羅斯，他們肯定會被裝在屍袋中返回。所以我建議金主席在做出這種魯莽且危險的行為時，要三思而後行。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1131031