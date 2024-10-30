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南韓：北韓擬試射洲際飛彈 時間點落在美選前後

2024/10/30 16:45（10/30 17:00 更新）
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圖為9月18日北韓領導人金正恩（中）視察新型飛彈試射。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
圖為9月18日北韓領導人金正恩（中）視察新型飛彈試射。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
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（中央社首爾30日綜合外電報導）南韓議員今天引述軍事情報表示，北韓已準備好洲際彈道飛彈（ICBM）發射車，可能將在美國總統大選前後進行試射。

路透社報導，南韓多位官員曾說，北韓或許會在11月5日美國大選前後試射長程飛彈或進行第7次核試，藉此凸顯平壤戰略武器的發展。

南韓議員李成權（Lee Seong-kweun）表示，移動式發射車（TEL）已部署就位，用以針對洲際彈道飛彈及飛彈彈頭重返大氣層進行測試，時間點則可能落在11月5日美國大選前後。

李成權是在國防情報本部官員舉行閉門國會聽證會後，向媒體做出上述簡報。

他說，「移動式發射車已經準備就緒，也已部署在特定地點，並且可能會針對彈頭重返大氣層技術的驗證工作進行洲際彈道飛彈試射，時間點可能會鎖定11月的美國大選，有可能是之前，也有可能是之後。」

另一位議員朴善源（Park Sun-won）表示，國防情報本部並不認為飛彈已裝上發射車，但有可能已經被運送至發射地。（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1131030

#南韓
#洲際彈道飛彈
#北韓
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#美選速報
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