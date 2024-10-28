本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 國際
北韓
新聞專題
北韓1/300
首頁 / 國際

北韓再提遭無人機入侵 南韓軍方：無回應價值

2024/10/28 10:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）北韓國防部今天透過官媒聲稱，已掌握日前入侵平壤的無人機是從南韓邊境的白翎島升空；南韓軍方對此表示，對於北韓單方面的主張，沒有一一回應的價值。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓國防部發表「侵害主權挑釁事件」的調查結果，聲稱當局已透過解體分析「來自南韓的無人機」，確認無人機升空地點與飛行路徑。

根據北韓軍方分析結果，這架無人機在10月8日晚間11時25分30秒從白翎島升空，飛入北韓領空，途經黃海南道長淵郡、椒島一帶海域，一路北上至臨海的南浦特別市，最終進入北韓首都平壤上空，在10月9日凌晨1時32分8秒抵達北韓外交部大樓及地鐵勝利站上空，1時35分11秒抵達國防部大樓上空，散布「政治煽動污穢物」。

調查結果稱，該無人機的238筆飛行計畫與紀錄時間橫跨2023年6月5日至2024年10月8日，除最後一筆飛向北韓的紀錄外，都是在南韓境內飛行。

對此，南韓軍方維持與先前同樣立場，稱這些都是北韓單方面的主張，「沒有一一確認、回應的價值」。北韓11日聲稱在平壤上空發現來自南韓的無人機進犯，19日再度聲稱在平壤發現同一機型的無人機殘骸。

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正也透過官媒發表談話，提出若首爾上空出現散布詆毀南韓總統尹錫悅傳單的無人機，但北韓軍方不予任何確認回應的假設，「真想看看這些骯髒的首爾野狗又會亂吠什麼」，引發外界對北韓後續可能行動的猜測。（編輯：唐佩君）1131028

#尹錫悅
#中央通信社
#平壤
#金正恩
#金與正
#南韓
#北韓
#勞動黨
#無人機
金正恩
北韓派兵赴俄 蒲亭未否認、烏克蘭稱已抵俄烏邊境州金正恩視察飛彈基地與彈道飛彈 強化戰爭嚇阻力
金與正
北韓官媒：當局下令8個砲兵旅做準備 擊落越境南韓無人機控南韓無人機入侵平壤 金與正：再犯將有可怕災難
北韓
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
北韓指控南韓派無人機跨境侵犯主權
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：