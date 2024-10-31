北韓試射一枚彈道飛彈 落在日本專屬經濟區外側

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（中央社記者楊明珠東京31日專電）日本防衛省表示，北韓今天上午7時11分（台灣時間6時11分）左右從北韓內陸地區朝東北方向至少發射了一枚彈道飛彈，飛行一個小時多，落在日本專屬經濟區（EEZ）外側。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府相關人士上午8時20分左右表示，北韓發射的這枚彈道飛彈推估將於上午8時36分左右落在日本北海道奧尻島西方約300公里的日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海。

日本海上保安廳上午8時40分左右公布，根據來自日本防衛省的資訊得知，北韓發射的這枚彈道飛彈已落在日本專屬經濟區（EEZ）外側。

日本政府相關人士指出，研判這枚彈道飛彈可能是利用比通常更高角度的高飛（Lofted）軌道發射。

為因應北韓發射彈道飛彈，日本政府在首相官邸危機管理中心設立的官邸對策室召集相關省廳（部會）負責人召開緊急會議，收集相關資訊並確認是否有災情。

日本首相石破茂下令，要盡全力收集並分析相關資訊，準確的給人民知曉。要徹底確認飛機、船舶等安全，也要做好萬全準備以備不測事態發生。

上一次北韓試射彈道飛彈或可能是彈道飛彈的飛行物體是在9月18日，這次是今年第12次。

另南韓合同參謀本部今天上午7時17分（台灣時間6時17分）左右表示，北韓於今天上午7時10分（台灣時間6時10分）左右從北韓首都平壤附近發射了一枚彈道飛彈。

研判北韓是利用通常為了發射長程彈道飛彈用的高飛軌道發射這枚飛彈。南韓軍方與美軍正在調查這枚飛彈的飛行距離、種類等。（編輯：唐佩君）1131031