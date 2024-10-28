北韓指控南韓派無人機跨境侵犯主權

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（中央社首爾28日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓國防部指控南韓軍方基於政治理由派遣無人機跨境，侵犯北韓主權。

北韓國防部作出上述調查結果之前，曾宣稱這個月南韓無人機至少3度飛到平壤上空投放文宣。北韓中央通信社也曾發布它描述為南韓軍用無人機的墜機照。

分析這架無人機飛行控制計畫之時，北韓有關當局表示，他們發現自2023年6月以來的230多個飛行計畫和飛行日誌，包括一項散布「政治動機垃圾」的計畫。

一筆10月8日的紀錄顯示，這架無人機在深夜離開南韓邊境白翎島，幾小時後在平壤外交部和國防部大樓上空投放文宣。

路透社報導，南韓國防部沒有立即發表評論，但表示平壤的片面主張「不值得查證或回應」。

北韓中央通信社在報導中表示，北韓當局警告，如果再次發生此類事件，將採取「無情的攻勢」回應。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131028