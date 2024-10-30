本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中職公告自由球員名單 詹子賢陳子豪朱育賢林泓育等32人入列
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

北韓派兵參戰？美：少量部隊已部署俄羅斯庫斯克地區

2024/10/30 10:33（10/30 14:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
去年北韓閱兵式。（KCNA via 路透社）
去年北韓閱兵式。（KCNA via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國國防部今天表示，「少量」北韓部隊已部署在毗鄰烏克蘭邊境的俄羅斯庫斯克（Kursk）地區，美方擔心這些北韓官兵恐被派去對抗基輔軍隊。

法新社報導，這是美國首次證實庫斯克地區有北韓部隊部署，自8月以來，烏軍一直在該地區展開地面攻勢，並控制了數百平方公里的俄羅斯領土。

五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）談到北韓軍隊時說：「有跡象表明，確實已有少量北韓軍隊部署在庫斯克州，另有數千人快要或即將抵達。」

賴德表示，「我們擔心他們的確有意派遣這些部隊對抗烏軍，或至少在庫斯克地區支持對烏克蘭的作戰行動」，並稱具體如何運用這些部隊還有待觀察。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）昨天表示，北韓軍隊已部署庫斯克地區，而美國迄今僅對北韓軍隊可能部署在當地表示擔憂。

華府表示，俄羅斯境內目前共有約1萬名北韓軍人。

專家表示，北韓可能希望獲得從監視衛星到潛艦等軍事技術，以及莫斯科可能提供的安全保證，作為提供這些部隊的回報。

隨烏克蘭衝突發展，俄羅斯和北韓強化了政治軍事聯盟。平壤因發展核武計畫，而莫斯科則因對基輔發動戰爭而雙雙遭受國際制裁。

路透社報導，南韓也譴責北韓軍隊進駐俄羅斯領土，南韓官員擔心俄羅斯可能會向平壤提供某些回報。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天和南韓總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）通話後表示，北韓的舉措將把俄烏戰爭推向新階段。他社群平台X寫道：「這場戰爭正在變得國際化，已不只是兩個國家的事了。」

南韓表示，如果北韓軍隊加入俄烏戰爭，首爾可能會開始向烏克蘭提供武器。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）並未否認已有北韓軍隊進駐俄國。（譯者：劉文瑜/核稿：張茗喧）1131030

#尹錫悅
#俄烏戰爭
#俄羅斯
#南韓
#烏克蘭
#蒲亭
#賴德
#北韓
#澤倫斯基
#庫斯克
延伸閱讀
北韓派兵赴俄 蒲亭未否認、烏克蘭稱已抵俄烏邊境州俄軍10月占烏克蘭478平方公里 2022年3月以來最多北約秘書長呂特：北韓派兵援俄 顯示蒲亭日益絕望北韓派兵援俄 南韓促莫斯科停止與平壤「非法合作」北韓主張派兵援俄合法 南韓關注軍事技術移轉美防長：北韓若與俄羅斯共同作戰 將影響歐洲印太消息人士：北韓兵力援俄證據為南韓衛星拍攝美國防部：若北韓派兵援俄 將不對烏克蘭使用武器設限
賴德
憂區域緊張升高 美國防部：增派少量美軍赴中東
澤倫斯基
烏克蘭：俄軍連夜空襲釀死傷 哈爾科夫歷史建築被毀澤倫斯基：俄國最快10/27部署北韓軍至烏克蘭前線
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
烏克蘭：俄軍連夜空襲釀死傷 哈爾科夫歷史建築被毀
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：