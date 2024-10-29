美國防部：北韓派1萬軍人到俄國 將赴烏克蘭作戰
2024/10/29 01:37（10/29 09:28 更新）
（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國國防部發言人辛赫今天表示，北韓已經派出大約1萬名軍人到俄羅斯進行訓練，並將於「未來幾週」前往烏克蘭作戰。
美聯社報導，辛赫（Sabrina Singh）指出，其中有部分北韓官兵已經靠近烏克蘭。
她告訴記者，「我們愈來愈擔心俄羅斯打算用這些官兵參與戰鬥，或支援在俄國庫斯克州（Kursk）對抗烏克蘭部隊的作戰行動」。
辛赫說道：「如果我們看到北韓軍隊向前線挺進，他們就是俄烏戰爭中的共同交戰方。」
北大西洋公約組織（NATO）今天稍早也指出，部分北韓軍隊已經部署於俄羅斯邊境的庫斯克州，俄軍一直在這個地區試圖擊退烏克蘭部隊的攻勢。
北約秘書長呂特（Mark Rutte）向記者證實：「今天，我可以確認北韓軍隊已經被派往俄羅斯，而且北韓軍已部署到庫斯克州。」
他還表示，此舉代表「俄羅斯侵略戰爭的危險擴展」。
呂特提到，俄烏戰爭開打以來，傷亡的俄軍已超過60萬人，若無外國協助，克里姆林宮將難以維持對烏克蘭的入侵行動。（譯者：陳彥鈞）1131029
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