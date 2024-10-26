俄羅斯空襲烏克蘭各地 導致6人喪命

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（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭官員今天表示，俄羅斯軍隊昨晚發射飛彈攻擊烏國中南部的第聶伯羅市並造成4人死亡，其中包含1名孩童，首都基輔及周邊地區也遭襲擊，有2人身亡。

法新社報導，烏克蘭當局指出，第聶伯羅市（Dnipro）昨晚遭飛彈攻擊，導致4人殞命，並毀損包括一間醫院在內的許多建物。

烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克（Sergiy Lysak）於通訊軟體Telegram發文寫道，第聶伯羅市還有20人受傷，其中包含4名孩童。

烏克蘭地方當局還提到，首都基輔及周邊地區也於夜間遭遇襲擊，造成2人死亡，包括1位被無人機攻擊的少女。

俄羅斯全面入侵烏克蘭已經2年8個月，基輔在內的烏克蘭各地城市不斷受到致命的無人機和飛彈攻擊。（譯者：陳彥鈞）1131026