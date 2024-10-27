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烏克蘭夜襲多地 俄羅斯國防部：攔截51架無人機

2024/10/27 18:19
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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，俄軍防空部隊在數州上空擊落連夜來襲的51架烏克蘭無人機，包括在邊境地區。

法新社報導，俄國國防部在社群媒體Telegram發布聲明稱，俄軍在坦波夫（Tambov）和俄烏邊境貝爾哥羅德（Belgorod）地區各擊落18架和16架無人機；並在奧勒爾（Oryol）、布揚斯克（Briansk）、利佩茨克（Lipetsk）以及佛洛尼斯（Voronezh）等地區摧毀一些無人機。

俄軍還在庫斯克（Kursk）攔截1架無人機。烏克蘭軍隊8月以來持續在該州進行地面攻勢，並已控制數百平方公里俄國領土。

另據路透社報導，貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在Telegram發文稱，無人機攻擊造成1名婦女受傷，另有幾輛車受損。

坦波夫州州長伊葛洛夫（Maxim Yegorov）則說，1架烏克蘭無人機遭擊落後墜毀在該州的米丘林斯基區（Michurinsky），一度引發火勢，幸未造成人員傷亡或財產損害。

此外，基輔市暨首都周邊地區軍政機關首長波普科（Serhiy Popko）今天說，俄國連續第2晚對基輔發動數波無人機攻擊。

波普科在Telegram發文指出，莫斯科在數波攻擊中，從不同方向和高度出動約10架無人機，但飛近基輔時遭烏國防空部隊全數摧毀。他還說，並未接獲人員傷亡或重大損失的通報。

俄羅斯方面並未對出動無人機夜襲基輔一事發表評論。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1131027

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