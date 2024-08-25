俄羅斯貝爾哥羅德州長：烏克蘭砲擊致5平民喪命
2024/8/25 18:15
（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯西南部貝爾哥羅德州州長今天表示，烏克蘭砲擊位於該州的拉基特諾耶鎮（Rakitnoye），造成5位平民喪命，另外還有12人受傷，其中3人是孩童。
路透社報導，貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在通訊軟體Telegram指出，有3名傷者是孩童。
有9名傷者送醫住院，其中6人傷勢嚴重，包括一位在加護病房的16歲少女。
路透社無法獨立查核這項說法，而烏克蘭方面並未立即發表相關評論。
法新社報導，根據葛拉特卡夫，受傷的3名孩童中有1人在現場接受治療，另外兩人因「炸彈碎片造成多處傷口」而被送醫。
烏克蘭近日加強對俄羅斯本土的攻擊力道，烏軍本月稍早跨境攻擊鄰近的庫斯克州（Kursk）以來尤其如此。
貝爾哥羅德州不堪烏克蘭轟擊，葛拉特卡夫已於14日宣布全州進入緊急狀態。俄羅斯國防部長則表示，有鑑於相鄰的庫斯克州遭到入侵，正派增援部隊至貝爾哥羅德州進行防衛。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130825
- 2024/08/25 15:45
- 2024/08/25 12:40
- 2024/08/25 02:02
- 2024/08/24 21:49
- 2024/08/24 07:19
- 2024/08/24 03:16
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀