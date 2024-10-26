本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭7/300
首頁 / 國際

無人機攻擊烏克蘭首都公寓大樓起火 目前傷亡不明

2024/10/26 03:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭當局指出，1架無人機今天攻擊首都基輔（Kyiv）1棟公寓大樓，引發火災和損毀至少3層樓，目前傷亡不明。

法新社記者在現場報導，1架無人機撞擊這棟公寓並起火燃燒，目前傷亡不明。烏克蘭當局表示已派員趕赴現場處理。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在Telegram指出：「此事發生在索洛米揚卡區（Solomianskyi），1棟高樓建築遭敵方無人機攻擊後起火，緊急救援人員已到現場處理。」

索洛米揚卡區位於基輔市西側。

俄羅斯入侵烏克蘭迄今2年半，包括基輔在內等烏克蘭城市一直是俄軍無人機和飛彈攻擊目標。（譯者：徐睿承）1131026

#Telegram
#俄軍
#俄羅斯
#烏克蘭
#基輔
#克里契科
#法新社
#基輔市
克里契科
烏克蘭軍方：俄羅斯對基輔發動數波無人機攻擊基輔：俄軍飛彈夜襲烏克蘭 烏軍成功攔截22枚釀2傷
Telegram
基輔連2夜遭俄無人機攻擊 俄加緊進攻烏東小鎮爆巷戰烏克蘭稱空襲俄羅斯多州 鎖定一座重要軍用火藥工廠
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
澤倫斯基：俄國最快10/27部署北韓軍至烏克蘭前線
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：