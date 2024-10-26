無人機攻擊烏克蘭首都公寓大樓起火 目前傷亡不明
2024/10/26 03:56
（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭當局指出，1架無人機今天攻擊首都基輔（Kyiv）1棟公寓大樓，引發火災和損毀至少3層樓，目前傷亡不明。
法新社記者在現場報導，1架無人機撞擊這棟公寓並起火燃燒，目前傷亡不明。烏克蘭當局表示已派員趕赴現場處理。
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在Telegram指出：「此事發生在索洛米揚卡區（Solomianskyi），1棟高樓建築遭敵方無人機攻擊後起火，緊急救援人員已到現場處理。」
索洛米揚卡區位於基輔市西側。
俄羅斯入侵烏克蘭迄今2年半，包括基輔在內等烏克蘭城市一直是俄軍無人機和飛彈攻擊目標。（譯者：徐睿承）1131026
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