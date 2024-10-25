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北韓派兵赴俄 蒲亭未否認、烏克蘭稱已抵俄烏邊境州

2024/10/25 03:43（10/25 20:18 更新）
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去年北韓閱兵式。（KCNA via 路透社）
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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，北韓部隊已抵達俄羅斯邊境庫斯克州的「戰鬥區」，數個月來俄軍一直在當地努力擊退烏軍。俄羅斯總統蒲亭也未否認北韓部署士兵至俄國的消息。

俄羅斯全面入侵烏克蘭至今已2年多。烏軍8月6日從烏國東北方入侵庫斯克州（Kursk），不僅讓莫斯科當局猝不及防，也大大提振了烏國民心士氣。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今年6月與北韓領導人金正恩簽署共同防禦協議。咸信北韓早就在提供武器裝備支援俄國侵略烏克蘭，但北韓部隊若實地參與，將象徵衝突升級。

法新社報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）今天表示，「朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）首批部隊…已經抵達俄烏戰爭的戰鬥區」，並稱這批部隊昨天被人記錄到在庫斯克州。

烏方稱部署至俄國的北韓部隊約有1萬2000人，但未說明當中有多少在庫斯克州。而根據美國與南韓的說法，數以千計的北韓士兵已被送往俄羅斯受訓。

蒲亭今天未否認北韓部署士兵至俄國的消息，表示「俄國從未懷疑朝鮮民主主義人民共和國認真看待跟俄方的合作，我們與我國的北韓友人相互配合」。

他還說：「我們要怎麼做是我們的事。」

蒲亭發表上述言論數小時前，俄羅斯下議院議員全體一致通過批准一項與北韓的條約，內容是關於若任一方面臨侵略則將提供「互助」。預計這項條約將於11月6日獲上議院通過。（譯者：楊昭彥）1131025

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