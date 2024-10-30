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金融時報：俄烏洽談重啟停攻能源設施談判

2024/10/30 21:28
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（中央社倫敦30日綜合外電報導）根據英國「金融時報」引述不具名知情人士報導，烏克蘭和俄羅斯正在討論是否停止空襲彼此能源設施，相關談判處於初步階段。

路透社報導，「金融時報」（Financial Times）昨晚引述包括幾名烏克蘭高階官員的消息人士指稱，基輔正在尋求恢復相關對話，烏俄兩國今年8月曾在中東國家卡達斡旋下，針對這項議題接近達成協議。

由於俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面侵略後攻擊其能源基礎設施，導致烏克蘭的發電裝置容量已有一大部分遭到摧毀或侵占，迫使烏克蘭只能仰賴核電設施及從歐洲進口的能源。

俄烏戰爭剛開始時，基輔並無強大的遠程武器，但此後已研發出長程攻擊型無人機，並利用這類武器擊中深入俄羅斯境內的目標，包括煉油廠、發電廠和軍用機場。

消息人士告訴金融時報，今年8月基輔部隊攻進俄羅斯境內與烏克蘭接壤的庫斯克州（Kursk）後，兩國關於停攻能源設施的談判便中斷。

報導引述1名聽取過相關簡報的烏克蘭外交官說：「關於可能重啟任何（協議），目前有非常初步的談判，...有關能源設施。」

不過，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問到金融時報的報導時表示，現在有很多假新聞，甚至出現在聲譽最佳的媒體，而報導所提之事「與事實毫無關聯」。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1131030

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