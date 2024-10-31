本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

俄羅斯空襲烏克蘭哈爾科夫市 至少造成1死29傷

2024/10/31 18:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔31日綜合外電報導）烏克蘭當局指出，俄羅斯軍隊昨天動用炸彈空襲烏克蘭第2大城哈爾科夫市一棟建築，導致1位孩童喪命，還有至少29人受傷，且該建築部分倒塌的瓦礫堆下可能還有更多死傷者。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，一枚導向航空炸彈擊中哈爾科夫市（Kharkiv）一棟建築物，這是俄軍廣泛使用的一種威力強大武器。

烏克蘭東北部哈爾科夫州州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）提供的最新數據顯示，這次空襲造成1位孩童殞命，還有至少29人受傷。

西涅古波夫說道，死者是一名11歲男孩，他也提到，「可能還有更多民眾被壓在建築的瓦礫堆下」。

哈爾科夫市距離俄羅斯邊界大約只有30公里，在超過2年8個月的俄烏戰爭中，當地一直受到俄軍空襲。（譯者：陳彥鈞/核稿：洪培英）1131031

澤倫斯基
烏克蘭祭新一輪動員計畫 擬再徵召16萬人上戰場北韓派兵參戰？美：少量部隊已部署俄羅斯庫斯克地區
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
1萬名軍人準備與俄並肩作戰 美韓防長籲北韓撤軍
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：