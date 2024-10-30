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烏克蘭祭新一輪動員計畫 擬再徵召16萬人上戰場

2024/10/30 17:32（10/30 18:16 更新）
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圖為烏克蘭士兵。（圖取自facebook.com/MinistryofDefence.UA）
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（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭當局今天宣布啟動新一輪動員計畫，預計3個月內再徵召16萬人入伍。同日，莫斯科攻下採礦中心塞利多韋，美國也證實北韓軍隊已進駐俄國庫斯克地區。

法新社報導，俄軍過去數週在烏東頓內茨克（Donetsk）地區迅速推進，今天宣布已「完全」攻下塞利多韋（Selydove），在俄軍的無人機及火箭攻擊下，當地約2.1萬居民已逃離。

基輔當局和歐美各國越來越擔心北韓與俄羅斯間的軍事合作，克里姆林宮和平壤都未否認北韓軍隊已進駐俄羅斯的消息。

美國國防部今天表示，「少量」北韓部隊已部署在毗鄰烏克蘭邊境的俄羅斯庫斯克（Kursk）地區，美方擔心這些北韓官兵恐被派去對抗基輔軍隊。

五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）表示，據美國掌握的情報，「另有數千名（北韓軍隊）快要或即將抵達」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天和南韓總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）通話，同意深化合作。

儘管增加軍隊人力的議題並不討喜，但近幾個月來，隨著人力短缺問題愈來愈嚴重，烏克蘭國內正就這個問題展開討論。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書利特維年科（Oleksandr Lytvynenko）今天向國會表示，計劃再徵召16萬人入伍。一名法新社消息人士稱，這次徵兵預計將在3個月內完成。（譯者：張茗喧/核稿：陳政一）1131030

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澤倫斯基
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