俄軍持續進犯烏克蘭東部 宣稱再奪下兩座村莊

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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）俄羅斯軍隊持續侵略烏克蘭之際，俄國軍方今天聲稱，俄軍又奪下烏克蘭東部的兩座村莊。

法新社報導，俄羅斯軍隊過去幾週在烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）快速推進，占領了數十座城鎮及村莊。

俄羅斯國防部指出，位於頓內茨克地區的俄軍已經「解放」當地工業城鎮庫拉霍韋（Kurakhove）附近的庫拉希夫卡村（Kurakhivka）。

俄羅斯國防部還提到，已拿下烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）的佩爾紹特涅韋村（Pershotravneve），這座小村莊靠近烏東的盧甘斯克州（Lugansk）。

根據法新社對於華府智庫「戰爭研究所」（ISW）數據的分析，俄軍今年10月占領478平方公里的烏克蘭國土，這是2022年3月俄烏戰爭開打初期以來的最高紀錄。（譯者：陳彥鈞）1131102