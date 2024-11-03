台灣人志願兵吳忠達戰死烏克蘭 沈伯洋：戰火稍歇會取回遺體
2024/11/3 09:57（11/3 11:04 更新）
（中央社記者吳書緯台北3日電）傳出赴烏克蘭作戰的台灣人不幸死亡消息，民進黨立委沈伯洋今天受訪證實，吳忠達日前陣亡，消息經由台灣同袍傳回台灣，並聯絡家屬，外交部正與烏克蘭軍方聯繫後續事宜。
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沈伯洋今天接受中央社記者電話訪問指出，吳忠達陣亡的訊息是由也在烏克蘭軍隊的台灣民眾回報給牧師黃春生，由於他是立法院外交及國防委員會的委員，因此協助聯繫外交部以及駐波蘭代表處，也盡速聯絡家屬。
沈伯洋表示，目前烏克蘭軍方並未確認吳忠達的陣亡經過，由於戰事仍在進行，目前使用無人機定位吳忠達的遺體，待戰火稍歇後會將遺體取回，烏克蘭軍方也會進行相關儀式。（編輯：林淑媛）1131103
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