台灣25歲志願兵曾聖光戰死烏克蘭 家屬證實接獲噩耗

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25歲台灣男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前於烏東盧甘斯克州與俄軍交戰時受傷，失血過多而死。（圖取自facebook.com/jayjonathan.tseng）

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（中央社記者鍾佑貞、張祈台北4日電）25歲台灣男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前於烏東盧甘斯克州（Luhansk）與俄軍交戰時受傷，失血過多而死。曾聖光的家人也證實收到噩耗，他是第一位赴烏克蘭參戰陣亡的台灣人。

俄烏戰爭開打逾8月，各國志願兵加入烏克蘭反抗軍行列，來自花蓮吉安鄉的25歲阿美族青年曾聖光6月赴烏，今天傳出噩耗，家屬晚間證實，同袍告知曾聖光2日在任務中陣亡。

曾聖光今年9月初加入烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊地面部隊步槍營，11月2日於烏克蘭東部與俄軍交戰時受傷，失血過多而死。

據前往支援烏克蘭抗俄的一名台灣青年告訴中央社記者，據他瞭解，約有10名台灣人響應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）籲請國際志願者協助抗俄的號召，被分發到海軍或警備等單位。（編輯：吳協昌）1111104