台灣志願兵曾聖光戰死烏克蘭 妻子：他很有正義感 赴烏參戰意念堅定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

25歲台灣男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前於烏東盧甘斯克州與俄軍交戰時受傷，失血過多而死。（圖取自facebook.com/jayjonathan.tseng）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮4日電）來自花蓮的25歲阿美族青年曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前於烏東盧甘斯克州（Luhansk）與俄軍交戰時受傷，失血過多死亡。曾聖光妻子證實收到噩耗，他是第一位赴烏克蘭參戰陣亡的台灣人。

曾聖光的妻子在桃園工作，她今天晚間接受中央社記者電話採訪指出，先生個性正直，很有正義感，當過5年陸軍，俄烏戰爭開戰後，退伍1年的他就一直想赴烏加入志願兵行列，曾因擔心安全阻止過，但先生意念堅定。

曾太太說，曾聖光原訂3月啟程，因烏克蘭軍方停收國際軍團，暫時打消念頭，6月接獲烏克蘭軍團告知，便立刻前往。

她說，先生出發前保證會跟家人維持聯絡，也有做到，期間都用通訊軟體聯繫，最後一次聯絡是10月23日， 先生說要執行5天任務。

曾太太說，過去先生出任務會比較少聯繫，但任務結束後會盡快報平安，這次過了6天都沒消息，心裡覺得不對勁，嘗試透過訊息向先生曾提供的同袍打聽消息。

曾太太說，10月30日曾有一名軍中人員主動聯繫她，稱「阿光人很平安，只是目前所在地訊號不好，沒辦法跟家人聯絡」。

「今天晚上手機出現來自先生的訊息，卻是陣亡消息」曾太太說，同袍用先生手機傳訊來，說曾聖光在2日任務期間遭攻擊，送醫途中傷重不治。

曾太太說，才剛鬆一口氣，隔沒幾天就收到噩耗，現在腦中一片空白，要連夜趕回花蓮吉安鄉老家陪伴公公、婆婆，再討論如何處理後事。

據烏克蘭軍方口述資料，來自台灣的25歲男性曾聖光9月加入烏克蘭志願兵武裝部隊地面部隊的步槍營，日前於盧甘斯克地區與俄軍交戰時，遭攻擊傷重身亡。（編輯：謝雅竹）1111104