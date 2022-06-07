台灣能幫忙 捐款支持烏克蘭醫院與鄰國難民救助

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烏克蘭國家兒童醫院位於烏克蘭首都基輔市，是烏克蘭規模最大兒童專門醫院，在俄羅斯入侵烏克蘭之初，一度成為收治受傷的兒童的地方。中央社記者林行健基輔攝 111年6月7日

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烏克蘭戰火百日系列報導6

（中央社記者林行健、鍾佑貞基輔7日專電）在俄羅斯入侵烏克蘭之後不久，位於基輔市的烏克蘭國家兒童醫院（National Specialized Children's Hospital Okhmatdyt）成為收治受傷兒童的地方，臨時床位一度擺滿醫院走廊，醫療資源也快速消耗。

烏克蘭這家規模最大的兒童專門醫院隸屬於衛生部，有700多張病床，有能力執行包括腦部微創手術、器官移植在內多種精密手術。但隨著俄軍3月中旬攻打到距基輔僅約30公里的布查（Bucha）等郊區城鎮，醫院湧入大批兒童傷患，醫療量能頓時吃緊。

這些兒童大多是在俄軍砲轟民宅、加油站及超級市場，以及無差別掃射街上民眾與車輛時受傷。院方人員向中央社出示的照片顯示，他們當中還包括嬰兒，受傷部位從頭部、軀幹到四肢，有些可看見皮膚下的血肉，令人觸目驚心。

烏克蘭遭到俄軍入侵的新聞引發台灣政府與民間的回應。外交部於4月22日及5月20日宣布2波對烏克蘭醫療機構的援助，金額總計580萬美元，有7家醫院受惠，其中烏克蘭國家兒童醫院成為首要援助對象。

「台灣捐贈的善款，我們會用於購買血管攝影檢查儀，我們目前正在準備專門的抗放射線房間，擺放配套設備。」烏克蘭國家兒童醫院醫療主任邱爾尼舒克（Serhiy Churnishuk）在接受中央社訪問時做此表示。

他補充說：「有了這套儀器，我們就能進行特定外傷、栓塞、動脈瘤、心臟、血管等病症的評估及手術。」

烏克蘭國家兒童醫院醫療主任邱爾尼舒克。中央社記者林行健基輔攝 111年6月7日

烏克蘭國家兒童醫院錄影片 感謝台灣伸出援手

院方為答謝台灣，特別錄製影片，院長佐夫尼爾（Volodymyr Zhovnir）在片中說，因戰爭開打，醫院不得已從治療一般兒童病症轉為專注於救治在戰火中受傷的兒童。醫院救治能力與量能告急，因此非常感謝台灣及時伸援。

佐夫尼爾說：「感謝台灣人民的捐獻。我想我們很快就能採購這套儀器，讓烏克蘭的孩子更加健康，為烏克蘭開創生氣蓬勃的未來…謝謝你們。」

院方以事涉敏感為由，不願說明布查攻防戰期間兒童傷患的數字，但邱爾尼舒克感嘆，有些兒童因路途遙遠，來不及送到醫院就已離世。此外，他所認識的一名護士和一名女醫師，在救助鄰居時被俄軍殺害。

戰爭開打迄今，這家醫院幾乎所有醫護人員，包括院長在內，就一直住在醫院裏，起初是擔心離開醫院會有安全顧慮，進一步削弱基輔的醫療量能，但現在基輔緊張情況緩解，他們仍自願留守醫院，是為了能更妥善照顧受傷兒童。

哈爾科夫急救中心（Kharkiv Urgent Surgery Institute）是另一家受惠醫院，它位於烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv），距基輔470公里，離俄羅斯邊界則僅約40公里。在副院長達特森科（Yevhen Datsenko）的引導下，中央社記者看見醫院因俄軍空襲受損的門窗，目前只能暫時釘上木板。

哈爾科夫急救中心位於烏克蘭第2大城哈爾科夫，3月間因俄軍空襲而被損壞的門窗，暫時釘上木板遮蓋。中央社記者鍾佑貞哈爾科夫攝 111年6月7日

達特森科說，開戰以來，院方收到來自台灣在內許多國家的醫療物資，包括繃帶、抗生素、呼吸器和手術儀器等，對此表示感謝。

他說，哈爾科夫急救中心地處抗俄前沿，醫療用品補給工作受到衝擊，因此目前捐物資比捐錢來得有用。台灣醫療物資正分批運抵，並立即分發到相關部門運用，對醫療工作助益甚多。

達特森科說明，在烏克蘭守軍把俄軍逐出哈爾科夫地區之後，急救中心作為平民醫院，現已不需接納大量傷兵，而是照顧更多需要接受心臟病等複雜治療或手術的平民與軍人，以緩解前線軍醫院的壓力。

根據外交部的資料，烏克蘭國家兒童醫院和哈爾科夫急救中心分別獲得100萬美元和80萬美元的金援或物資，另5家受援助醫院分別位於札波羅熱（Zaporizhzhia）、利維夫（Lviv）及其他戰區，各為80萬美元援助。

哈爾科夫急救中心副院長達特森科。中央社記者林行健哈爾科夫攝 111年6月7日

台灣募款3269萬美元 捐助烏克蘭與鄰近國家

政府於3月2日發起「賑濟烏克蘭」募款活動，短短一個月內即募得超過3269萬美元，其中300萬美元捐予基輔市、400萬美元捐予哈爾科夫等5城，做為重建學校及民生基礎建設之用。

俄烏戰爭迫使約700萬烏克蘭婦女、兒童及長者到國外躲避戰火，台灣政府撥出半數以上的捐款予收容難民的周邊國家，協助減輕這些國家的財政負擔，其中1100萬美元以及200多噸物資，被分配給收容難民人數最多的波蘭。

駐波蘭代表陳龍錦向中央社記者說明，提供給波蘭的款項循「3+1」管道捐出，分別是：波蘭戰略儲備署（RARS）、地方政府、非政府組織（NGO），外加台灣僑民及慈善組織的力量，處理原則為「公開、透明、當責」。

波蘭東部城市盧布林市的國際事務中心主任史塔諾斯基（Krzysztof Stanowski）說，台灣駐波蘭代表處稍早主動與盧布林市政府接觸，表達捐款援助意願，而盧布林很樂意接受這筆善款，用於協助烏克蘭學生、兒童度過夏天，並提供收容烏克蘭人的波蘭家庭新鮮食物及蔬果，讓道地烏克蘭菜餚也能上桌。

據聯合國統計，烏克蘭出國避難的人口當中，約有360萬以上是到波蘭，約占難民總數的一半，不過當中有許多人是從波蘭再轉往其他國家。盧布林市人口約34萬，接納約5萬名烏克蘭人。

波蘭受援的NGO當中，Step by Step專門協助烏克蘭境內身障人士前往波蘭，並為他們準備貨櫃屋。根據另一受援NGO「波蘭國際援助中心」（PCPM）5月30日發布的推文，他們用於撤離戰區平民的巴士車窗上貼著寫有「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的貼紙。

此外，斯洛伐克、匈牙利、捷克、立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞等國，因都有收留烏克蘭難民，也都是台灣的援助對象。

駐拉脫維亞代表李憲章在電話訪問中告知中央社，他先前在拉脫維亞和愛沙尼亞兩國政府的引介下，與Ziedot慈善組織以及「愛沙尼亞難民協會」（ERC）對接，代表台灣各捐出一百萬美元。

ERC負責人楊森（Eero Janson）告訴中央社記者說，來自台灣的捐款將專門用於照料留在愛沙尼亞的烏克蘭人。他說：「因為有這筆善款，我們得以就不同課題為烏克蘭人提供諮詢及工作坊，例如就業輔導、數位技能訓練、心理健康以及兒童援助等。」他補充，留在家鄉的烏克蘭人比較需要現金，逃到愛沙尼亞者則面對安身問題，國際援助是愈多愈好。

駐波蘭代表陳錦龍說，雖然和歐盟及部分西方國家承諾的金額相比，台灣的善款可能有如杯水車薪，但贏在到位的速度快很多，許多與台灣接洽捐贈案的外國官員都以「及時雨」來形容，也對「台灣能幫忙」的精神表示欽佩與感謝。

駐外官員強調，台灣基於政治處境，即使想在國際社會善盡責任也是相當不易，許多國家的中央政府忌憚中國方面壓力，對於接受台灣善款及物資持謹慎及低調的態度。（編輯：林憬屏/廖漢原）1110607