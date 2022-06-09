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俄羅斯入侵烏克蘭
烏克蘭戰火百日
新聞專題
烏克蘭戰火百日1/9

戰事促烏克蘭台灣深化往來 基輔北京戰略夥伴關係蒙陰影[影]

2022/6/9 10:01（6/9 10:53 更新）
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俄羅斯侵略烏克蘭，中國對烏戰立場引起烏國社會關注，圖為基輔民眾在市郊查看被烏克蘭守軍擊毀的俄羅斯坦克。中央社記者林行健基輔攝 111年6月9日
俄羅斯侵略烏克蘭，中國對烏戰立場引起烏國社會關注，圖為基輔民眾在市郊查看被烏克蘭守軍擊毀的俄羅斯坦克。中央社記者林行健基輔攝 111年6月9日
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烏克蘭戰火百日系列報導8

（中央社記者鍾佑貞、林行健基輔9日專電）烏克蘭學者、議員及民團領袖觀察，戰事爆發後，烏克蘭處於反共前線，與台灣同屬捍衛民主同盟，民眾更了解中國犯台風險，雙方於戰後可望強化互動。中國未及時出手止戰，已導致烏中「戰略夥伴」發展受阻。

俄羅斯2月24日凌晨揮軍進入烏克蘭，歐洲數十年來最嚴重衝突就此爆發，在台灣掀起數回「台灣是否成為下一個烏克蘭」激辯，民眾隨相關討論深化對烏克蘭抗俄過往的理解。8千多公里外的烏克蘭也產生連動，台灣不再僅是生產精密電子產品的高科技島嶼，而是為民主而戰的盟友。

首都基輔一名計程車司機聽說記者從台灣來，立即振臂相挺，體現烏克蘭在野民意黨（Holos）國會議員索夫桑（Inna Sovsun）所指，烏克蘭民眾過去對台灣處境並無太大認知，直到俄國入侵，民眾意識到家鄉戰火與兩岸局勢高度相關，才漸漸理解台灣面臨的威脅，對台處境感同身受。3個多月來，民眾對台灣的了解已超過過去幾年。

影片來源：中央社

非政府組織「烏克蘭自由民主聯盟」（Liberal Democratic League of Ukraine）主席哈里托諾夫（Arthur Kharytonov）對中央社記者表示，烏克蘭正處反共產浪頭，也因此更了解中國可能犯台的風險。

跨足學界及政壇的索夫桑，曾於4月底發推文，感謝台灣人民和總統蔡英文支持及援助烏克蘭；哈里托諾夫關注香港、台灣議題多年，並於2015年成立「烏克蘭台灣論壇」（Ukraine-Taiwan Forum），深化雙邊關係。

索夫桑指出，烏克蘭年輕世代已不從地緣政治框架看待事物，而是從人權、民主等價值取向角度解讀國際局勢。他們看到的多是中國強勢進犯，並將中國視為人權的巨大威脅，情感上與台灣更接近。

烏克蘭非政府組織「烏克蘭自由民主聯盟」主席哈里托諾夫於2015年成立「烏克蘭台灣論壇」，深化雙邊關係。中央社記者鍾佑貞基輔攝 111年6月9日
烏克蘭非政府組織「烏克蘭自由民主聯盟」主席哈里托諾夫於2015年成立「烏克蘭台灣論壇」，深化雙邊關係。中央社記者鍾佑貞基輔攝 111年6月9日

烏克蘭東亞專家布特絲卡（Nataliya Butyrska）分析，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）於北京冬奧開幕前訪中，中國當時原有機會止戰，卻未出手，烏克蘭對北京的觀感惡化，中國過去身為「戰略夥伴」、「全球強權」的形象已大幅改變、弱化。

布特絲卡2019年起於烏克蘭外交學院（Diplomatic Academy of Ukraine）及烏克蘭天主教大學（Ukrainian Catholic University）教授亞太研究，2020年與烏克蘭外交部專家委員會合擬烏國的亞洲戰略。

自開戰以來，中國拒絕譴責俄國，2月更宣布彼此夥伴關係無上限。布特絲卡指出，中國支持俄羅斯，已非烏克蘭友人。戰爭告終後，許多烏克蘭人不但將力拒中國投資，更會反對與中國於戰略領域發展更緊密的合作。

哈里托諾夫也認為，中國將挺俄羅斯到底，不可能支持烏克蘭。烏克蘭戰後將重新檢視與中國的關係，國會也有望比過去更挺台。

烏克蘭東亞專家布特絲卡2019年起於烏克蘭外交學院及天主教大學教授亞太研究，2020年與烏克蘭外交部專家委員會合擬亞洲戰略。中央社記者鍾佑貞基輔攝 111年6月9日
烏克蘭東亞專家布特絲卡2019年起於烏克蘭外交學院及天主教大學教授亞太研究，2020年與烏克蘭外交部專家委員會合擬亞洲戰略。中央社記者鍾佑貞基輔攝 111年6月9日

即使如此，烏克蘭官方的「一中政策」，恐怕仍不見轉向跡象。布特絲卡坦言，鑑於中國是全球整體局勢中的要角，烏克蘭短期內改變對中政策可能性低。索夫桑及哈里托諾夫同樣認為，此時戰火正炙，政府憂心與台進行更多合作，中國將倒向俄羅斯，提供軍事援助。烏克蘭需要中國盡可能保持中立，因此對涉台議題較為沉默，既有立場可能不會產生太大變化。

烏克蘭「一中政策」雖難撼動，但深化雙邊往來並非無解。

「艱難時期正是改變民眾心理，締結關係的良機」。布特絲卡說，台灣政府大力援助烏克蘭之際，應同時在烏克蘭擴大發聲深耕台灣形象，為民間互動奠基。一旦更多民眾理解台灣在無正式外交關係下仍持續伸援，勢必加大挺台聲量。學界、國會未來如果深化互動，有望由下往上影響行政單位立場。

哈里托諾夫觀察，烏克蘭地方與台灣互動正在加深，例如首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）與台灣外交部長吳釗燮近日的歷史性通話，更是十多年來首見。戰後台灣協助烏克蘭遭毀城鎮重建，對迫切待援的市民而言，更是讓民眾有感的賦權（empowering）善舉。

「台灣在烏克蘭艱苦時期來援，民眾了解台灣是民主友人，這理所當然將拉近烏克蘭與台距離。」他說，民意將支持與台發展關係，並促使國會相挺，相關倡議入國會後，也將影響政府，盼雙邊終能分別於基輔及台北互設正式代表處。（編輯：廖漢原）1110609

烏克蘭民意黨國會議員索夫桑認為烏國民眾過去對台灣處境無太大認知，直到俄國入侵，民眾意識到家鄉戰火與兩岸局勢高度相關，漸理解台灣面臨的威脅。中央社記者鍾佑貞基輔攝 111年6月9日
烏克蘭民意黨國會議員索夫桑認為烏國民眾過去對台灣處境無太大認知，直到俄國入侵，民眾意識到家鄉戰火與兩岸局勢高度相關，漸理解台灣面臨的威脅。中央社記者鍾佑貞基輔攝 111年6月9日
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