戰事促烏克蘭台灣深化往來 基輔北京戰略夥伴關係蒙陰影[影]

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俄羅斯侵略烏克蘭，中國對烏戰立場引起烏國社會關注，圖為基輔民眾在市郊查看被烏克蘭守軍擊毀的俄羅斯坦克。中央社記者林行健基輔攝 111年6月9日

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烏克蘭戰火百日系列報導8

（中央社記者鍾佑貞、林行健基輔9日專電）烏克蘭學者、議員及民團領袖觀察，戰事爆發後，烏克蘭處於反共前線，與台灣同屬捍衛民主同盟，民眾更了解中國犯台風險，雙方於戰後可望強化互動。中國未及時出手止戰，已導致烏中「戰略夥伴」發展受阻。

俄羅斯2月24日凌晨揮軍進入烏克蘭，歐洲數十年來最嚴重衝突就此爆發，在台灣掀起數回「台灣是否成為下一個烏克蘭」激辯，民眾隨相關討論深化對烏克蘭抗俄過往的理解。8千多公里外的烏克蘭也產生連動，台灣不再僅是生產精密電子產品的高科技島嶼，而是為民主而戰的盟友。

首都基輔一名計程車司機聽說記者從台灣來，立即振臂相挺，體現烏克蘭在野民意黨（Holos）國會議員索夫桑（Inna Sovsun）所指，烏克蘭民眾過去對台灣處境並無太大認知，直到俄國入侵，民眾意識到家鄉戰火與兩岸局勢高度相關，才漸漸理解台灣面臨的威脅，對台處境感同身受。3個多月來，民眾對台灣的了解已超過過去幾年。

影片來源：中央社

非政府組織「烏克蘭自由民主聯盟」（Liberal Democratic League of Ukraine）主席哈里托諾夫（Arthur Kharytonov）對中央社記者表示，烏克蘭正處反共產浪頭，也因此更了解中國可能犯台的風險。

跨足學界及政壇的索夫桑，曾於4月底發推文，感謝台灣人民和總統蔡英文支持及援助烏克蘭；哈里托諾夫關注香港、台灣議題多年，並於2015年成立「烏克蘭台灣論壇」（Ukraine-Taiwan Forum），深化雙邊關係。

索夫桑指出，烏克蘭年輕世代已不從地緣政治框架看待事物，而是從人權、民主等價值取向角度解讀國際局勢。他們看到的多是中國強勢進犯，並將中國視為人權的巨大威脅，情感上與台灣更接近。

烏克蘭非政府組織「烏克蘭自由民主聯盟」主席哈里托諾夫於2015年成立「烏克蘭台灣論壇」，深化雙邊關係。中央社記者鍾佑貞基輔攝 111年6月9日

烏克蘭東亞專家布特絲卡（Nataliya Butyrska）分析，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）於北京冬奧開幕前訪中，中國當時原有機會止戰，卻未出手，烏克蘭對北京的觀感惡化，中國過去身為「戰略夥伴」、「全球強權」的形象已大幅改變、弱化。

布特絲卡2019年起於烏克蘭外交學院（Diplomatic Academy of Ukraine）及烏克蘭天主教大學（Ukrainian Catholic University）教授亞太研究，2020年與烏克蘭外交部專家委員會合擬烏國的亞洲戰略。

自開戰以來，中國拒絕譴責俄國，2月更宣布彼此夥伴關係無上限。布特絲卡指出，中國支持俄羅斯，已非烏克蘭友人。戰爭告終後，許多烏克蘭人不但將力拒中國投資，更會反對與中國於戰略領域發展更緊密的合作。

哈里托諾夫也認為，中國將挺俄羅斯到底，不可能支持烏克蘭。烏克蘭戰後將重新檢視與中國的關係，國會也有望比過去更挺台。

烏克蘭東亞專家布特絲卡2019年起於烏克蘭外交學院及天主教大學教授亞太研究，2020年與烏克蘭外交部專家委員會合擬亞洲戰略。中央社記者鍾佑貞基輔攝 111年6月9日

即使如此，烏克蘭官方的「一中政策」，恐怕仍不見轉向跡象。布特絲卡坦言，鑑於中國是全球整體局勢中的要角，烏克蘭短期內改變對中政策可能性低。索夫桑及哈里托諾夫同樣認為，此時戰火正炙，政府憂心與台進行更多合作，中國將倒向俄羅斯，提供軍事援助。烏克蘭需要中國盡可能保持中立，因此對涉台議題較為沉默，既有立場可能不會產生太大變化。

烏克蘭「一中政策」雖難撼動，但深化雙邊往來並非無解。

「艱難時期正是改變民眾心理，締結關係的良機」。布特絲卡說，台灣政府大力援助烏克蘭之際，應同時在烏克蘭擴大發聲深耕台灣形象，為民間互動奠基。一旦更多民眾理解台灣在無正式外交關係下仍持續伸援，勢必加大挺台聲量。學界、國會未來如果深化互動，有望由下往上影響行政單位立場。

哈里托諾夫觀察，烏克蘭地方與台灣互動正在加深，例如首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）與台灣外交部長吳釗燮近日的歷史性通話，更是十多年來首見。戰後台灣協助烏克蘭遭毀城鎮重建，對迫切待援的市民而言，更是讓民眾有感的賦權（empowering）善舉。

「台灣在烏克蘭艱苦時期來援，民眾了解台灣是民主友人，這理所當然將拉近烏克蘭與台距離。」他說，民意將支持與台發展關係，並促使國會相挺，相關倡議入國會後，也將影響政府，盼雙邊終能分別於基輔及台北互設正式代表處。（編輯：廖漢原）1110609