烏克蘭哈爾科夫市長：感謝台灣人善心 盼戰後來訪

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烏克蘭戰火百日系列報導2

（中央社記者林行健、鍾佑貞哈爾科夫3日專電）外交部長吳釗燮5月31日與烏克蘭第二大城哈爾科夫市長通話，代表台灣宣布捐贈200萬美元。哈城市長切列霍夫感謝台灣善心，盛讚「患難見真情」，並許諾會在戰局趨緩後訪問台灣。

吳釗燮繼4月22日與烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）視訊通話之後，本週再與切列霍夫（Ihor Terekhov）聯繫，瞭解哈爾科夫（Kharkiv）的狀況與援助需要。

在視訊通話中，吳釗燮代表台灣宣布捐贈哈城200萬美元。另外，台灣也將提供烏東與烏南戰區4個地方政府各50萬美元。

哈城距俄羅斯邊界僅30幾公里，是烏克蘭第2大城，人口約143萬。俄軍2月24日發動侵略戰爭之初，曾對城外至少3座村莊發射集束炸彈，3月1日更是直接轟炸市區內的「自由廣場」（Freedom Square），廣場周邊的市府行政大樓嚴重受創，克里契科移至他處辦公。

哈爾科夫市區內的自由廣場3月1日遭俄軍轟炸。中央社記者鍾佑貞哈爾科夫攝 111年6月3日

5月1日在市內一家餐廳地下室舉行的簡單記者會上，切列霍夫感謝台灣人民的善心，並說他與吳釗燮在當天的視訊中進行了「溫馨的對話」。

切列霍夫對中央社記者表示，他與吳釗燮互相邀訪，而他承諾會在戰事趨緩之後訪問台灣。他說，「患難見真情，這場戰爭讓我們看到很多國家真的在幫助我們」。

他並指出，有些與烏克蘭稱兄道弟的國家表裡不一，有些國家則選擇中立，但「在這場戰爭中，中立不應該成為選項，因此台灣的情誼格外令人感動」。

切列霍夫說，台灣向烏克蘭多座城市伸出援手，其中哈爾科夫將獲得200萬美元，他會優先把這筆捐款用於修建在轟炸中被毀或受損的學校，包括幼稚園，在校內興建避難處所，保護學生們的安全。

他感嘆俄羅斯的侵犯導致很多兒童失去童年，這段經歷「我們永遠不會忘記」。哈爾科夫是烏克蘭重要的經濟、文化、教育與工業中心，也是個大學城，有38所高等學府，30萬學生當中有國際學生1萬2千人。現在市政府將要重建這座城市，恢復它作為學習重鎮的地位。

切列霍夫表示，俄軍2月下旬以來對哈城的連番攻擊奪走數以百計的性命，約有30%的居民出逃，但在俄軍於5月中旬撤離這個地區之後，目前每天平均有2000名本地人返回家園。

就記者所見，哈城市區一片平靜，但難說恢復正常。地下鐵車站仍有無家可歸的民眾棲身，地鐵已恢復運作，暫時免費運載乘客。

市政府正規劃重建，切列霍夫說，具體計畫需視取得的財政資源而定，包括來自中央政府的撥款、哈城自身的財力以及外國的捐款，「我們已有重建計畫，但很大程度上要視手上的資源而定」。

55歲的切列霍夫屬於哈爾科夫地方政黨柯內斯集團－成功哈爾科夫黨（Kernes Bloc－Successful Kharkiv）。這個政黨的創辦人柯內斯（Hennadiy Kernes）也是前任的市長。（編輯：周永捷／陳正杰）1110603