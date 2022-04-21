烏克蘭議員PO國旗圖 謝台灣人伸援抗俄

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（中央社台北21日綜合外電報導）烏克蘭國會議員索夫桑（Inna Sovsun）在推特發文，感謝台灣人民和總統蔡英文支持和援助烏克蘭，推文中還附上兩個國旗圖案。

索夫桑昨晚推文說：「烏克蘭很感激每位幫助我們對抗俄羅斯的人，我要謝謝台灣人民和總統蔡英文對烏克蘭的支持和捐助。朋友在困難中互相幫助，我們永誌不忘。」文末還附上烏克蘭與中華民國國旗及愛心圖。

烏克蘭國會18日曾透過社群平台Telegram發文，感謝自俄羅斯2月底入侵以來全世界對烏克蘭的支持，其中包括台灣。

烏克蘭國會當時發文「從俄羅斯全面入侵的第一天開始，烏克蘭就得到位處遠方台灣的支持，上週日在首都台北舉行的『我們都是烏克蘭人』活動，說明了俄軍發動侵略戰爭的殘暴。如今烏克蘭的戰鬥仍在持續，我們感謝來自世界各地的支持，世界與我們同在，真理是烏克蘭的後盾。」

外交部19日表示，援助烏克蘭所募集到的捐贈物資約650噸，已運送約300公噸到烏克蘭與波蘭，剩下物資因運費超出預算，正透過外館聯繫周邊國家安排捐贈。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110421