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烏克蘭議員PO國旗圖 謝台灣人伸援抗俄

2022/4/21 10:04（4/21 11:13 更新）
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烏克蘭國會議員索夫桑在推特發文感謝台灣人民和總統蔡英文支持和援助烏克蘭。（圖取自twitter.com/InnaSovsun）
烏克蘭國會議員索夫桑在推特發文感謝台灣人民和總統蔡英文支持和援助烏克蘭。（圖取自twitter.com/InnaSovsun）
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（中央社台北21日綜合外電報導）烏克蘭國會議員索夫桑（Inna Sovsun）在推特發文，感謝台灣人民和總統蔡英文支持和援助烏克蘭，推文中還附上兩個國旗圖案。

索夫桑昨晚推文說：「烏克蘭很感激每位幫助我們對抗俄羅斯的人，我要謝謝台灣人民和總統蔡英文對烏克蘭的支持和捐助。朋友在困難中互相幫助，我們永誌不忘。」文末還附上烏克蘭與中華民國國旗及愛心圖。

烏克蘭國會18日曾透過社群平台Telegram發文，感謝自俄羅斯2月底入侵以來全世界對烏克蘭的支持，其中包括台灣。

烏克蘭國會當時發文「從俄羅斯全面入侵的第一天開始，烏克蘭就得到位處遠方台灣的支持，上週日在首都台北舉行的『我們都是烏克蘭人』活動，說明了俄軍發動侵略戰爭的殘暴。如今烏克蘭的戰鬥仍在持續，我們感謝來自世界各地的支持，世界與我們同在，真理是烏克蘭的後盾。」

外交部19日表示，援助烏克蘭所募集到的捐贈物資約650噸，已運送約300公噸到烏克蘭與波蘭，剩下物資因運費超出預算，正透過外館聯繫周邊國家安排捐贈。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110421

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