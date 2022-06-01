俄烏戰爭將滿100天 中央社前進現場系列報導明起推出

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烏克蘭首都基輔市附近的布查鎮，1名路人走過3月間被俄軍砲轟的公寓。中央社記者林行健布查攝 111年5月31日

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（中央社台北1日電）俄羅斯入侵烏克蘭到3日屆滿100天，為瞭解烏克蘭戰局最新情況、重建計畫以及基輔未來的對外關係，中央社特派兩位駐外記者前往烏克蘭，相關報導明天起推出。這是俄烏戰爭爆發以來，中央社記者首次進入烏克蘭，以較長時間實地採訪，為讀者提供文字、照片與影音報導。

2022年2月24日清晨，俄羅斯總統蒲亭宣布對烏克蘭展開「特別軍事行動」，俄軍隨即從東、北、南3面入侵，外界以為人數與裝備都處於劣勢的烏軍勢難抵擋，烏克蘭首都基輔幾天之內就會淪陷。

沒想到戰爭已接近100天，蒲亭沒能征服決心捍衛家園的烏克蘭軍民，反而促成北約團結與進一步壯大。烏克蘭在美、英、澳洲與歐陸鄰國的援助之下，化解俄軍針對基輔的圍城攻勢，但俄軍在烏南與烏東仍有斬獲。這場戰爭何時結束、如何結束仍難逆料，但各方一致認為，蒲亭要全面占領烏克蘭以及防止北約東擴的戰略目標已不可能實現。

這場戰火舉世關注，為探訪烏克蘭實況，瞭解戰火給這個國家帶來的破壞與未來的重建計畫，中央社除了駐波蘭首都華沙的特派記者彭維楀持續關心波烏邊界難民潮，駐印度記者林行健與駐土耳其記者鍾佑貞也取得當局核發的採訪許可及簽證，已進入烏克蘭採訪；敬請期待他們從明天開始的現場報導。（編輯：林憬屏）1110601

俄羅斯坦克遭烏克蘭軍伏擊後，被遺留在基輔郊區。中央社記者鍾佑貞基輔攝 111年5月27日

俄羅斯部隊2月試圖攻入基輔之際，摧毀郊區一座加油站。中央社記者鍾佑貞基輔攝 111年5月27日