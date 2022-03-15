【特派談新事S1E35】北約的人肉盾牌——波蘭怎應對惡鄰居

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：彭維楀／中央社駐華沙特派員

主題：波蘭當自強 台灣呢？

最早開始對西歐國家提出「小心俄羅斯」警告的，是邊境深受白俄羅斯騷擾的波蘭——從2008年就看出喬治亞被併吞這件事不簡單。1年前，白俄羅斯開始從中東進口難民往波蘭送，試探身為歐盟兼北約成員的波蘭邊境若遇擾，這兩大國際聯盟會有何反應？而戰爭發生了，面對百萬難民湧出，波蘭人的態度又是什麼？

在波蘭，有烏克蘭人回鄉，也有烏克蘭人逃離，「我已經準備好為國家犧牲」，戰爭現場又留下了哪些令人鼻酸的故事？

‧後製團隊：中央社影音中心

‧音訊剪輯：吳桓中 | 文字企劃：張若瑤

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