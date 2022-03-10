【特派談新事S1E34｜緊急加碼版】尹錫悅選上總統背後的幾個意義
2022/3/10 18:05（3/10 18:12 更新）
韓國9日總統大選，國民力量黨尹錫悅以些微差距勝出。（中央社製圖）
主題：韓國大選結果分析
主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：廖禹揚／中央社駐首爾特派員
光怪陸離的韓國大選結束了，政治素人尹錫悅以不到1%的得票率KO李在明，票數拉鋸如此激烈的原因是……？進步派與保守派票倉並未有大幅移動的現象，這次選舉，還有哪些特殊的觀察點？勝選後馬上跟拜登連線的尹錫悅，外來在國際外交與北韓問題上，會走什麼樣的路線？
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後製團隊：中央社影音中心
音訊剪輯：吳桓中| 文字企劃：張若瑤
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