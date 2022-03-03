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【特派談新事S1E32｜緊急加碼版】俄侵烏前夕寫好遺書 特派准進烏東戰區

2022/3/3 21:25（3/3 23:04 更新）
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駐土耳其特派何宏儒取得烏駐土大使館簽證核准確認函（圖左）。（何宏儒提供）
駐土耳其特派何宏儒取得烏駐土大使館簽證核准確認函（圖左）。（何宏儒提供）
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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
受訪者：何宏儒／中央社駐土耳其特派、以「穿越土敘邊境」專題獲卓越新聞獎

主題：戰地採訪前線的真實故事

中央社駐土耳其特派何宏儒自2月22日聯繫上烏克蘭駐土耳其大使館領事，申請進入烏東衝突熱點所必須持有的「記者簽證」，他花了1天半好不容易取得烏駐土大使館簽證核准確認函，這中間的交涉過程是如何一來一往？

而在准進烏東的千鈞一髮之際，2月24日俄羅斯開戰，飛往烏克蘭的飛機停駛，只要再花130美元製作實體簽證就能進入戰地，……砲聲隆隆之中，「吃什麼？睡哪？受傷找誰求救？誤闖敵軍的下場？」縱然險阻重重，本社駐土特派員仍在待命並持續尋找挺進戰火第一線的機會。

後製團隊：中央社影音中心
音訊剪輯：陳薇雯| 文字企劃：張若瑤

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