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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

智利記者遭疑為俄羅斯間諜 秀馬拉度納刺青獲清白

2022/3/9 08:06（3/9 08:53 更新）
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位於俄烏戰線的智利記者馬塔馬拉（圖）和攝影師團隊，遭烏克蘭警方懷疑為俄國間諜。（圖取自馬塔馬拉instagram網頁instagram.com）
位於俄烏戰線的智利記者馬塔馬拉（圖）和攝影師團隊，遭烏克蘭警方懷疑為俄國間諜。（圖取自馬塔馬拉instagram網頁instagram.com）
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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯8日專電）在戰地前線採訪的一個智利籍記者團隊日前遭疑為俄國間諜，在烏克蘭檢查哨被捕，最終因記者身上的阿根廷足球傳奇人物馬拉度納刺青獲得清白。

根據阿根廷媒體TN與Telenoche報導，位於俄烏戰線的智利記者馬塔馬拉（Daniel Matamala）和攝影師團隊，在一處烏克蘭檢查哨遭扣查，烏克蘭警方懷疑記者團隊為俄國間諜，當場沒收手機、攝影器材，並送押至警局。

因為語言不通，與警方的溝通不順利，直到警方看到其中一名攝影師的阿根廷護照，開始以烏克蘭語說起阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）和馬拉度納（Diego Maradona），這時阿根廷籍的攝影師立即秀出小腿上的10號馬拉度納刺青，緊張氣氛突然轉緩。

靠著世界共同語言足球，烏克蘭警方釋放了記者團隊並歸還攝影器材。馬塔馬拉在個人IG限時動態說，「上帝之手拯救了我們」。（編輯：馮昭）1110309

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