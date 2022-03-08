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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

俄女記者：莫斯科瀰漫恐慌氣氛 官員不滿蒲亭出兵

2022/3/8 23:57
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（中央社莫斯科8日綜合外電報導）俄羅斯女記者魯斯塔莫娃（Farida Rustamova）最近專訪數名國內官員，有人將她的報導譯為英文，顯示俄國政府內正瀰漫恐慌氣氛，部分官員對總統蒲亭決定出兵烏克蘭感到不悅。

美國媒體財經內幕（Business Insider）報導，魯斯塔莫娃最近已逃離俄國，此前她曾為英國廣播公司（BBC）俄語服務、俄國獨立新聞媒體梅杜扎（Meduza）及俄國新聞網站RBC工作，位於英國倫敦的BBC總部已暫停俄語服務。

據報導，魯斯塔莫娃先前曾與數名俄國官員及國會議員交談，記者洛佐夫斯基（Ilya Lozovsky）將她的週二報導譯成英文。根據翻譯，那些官員及議員表示，他們日益擔心蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭戰爭的處理方式。

魯斯塔莫娃在報導中指出，自入侵烏克蘭初期以來，蒲亭已與部分俄國高官疏遠。一些俄國官員據稱對蒲亭入侵烏克蘭的決定感到不悅。

她寫道：「在與多位議員及不同層級官員談話後，我得到這個結論。他們之中有許多人感到氣餒、害怕，並做出災難性預測。」

根據洛佐夫斯基的翻譯，一名被形容為「親近克里姆林宮」消息人士告訴魯斯塔莫娃，「沒有人感到喜悅」。

消息人士指出：「許多人明白，這（入侵烏克蘭）是一個錯誤，但他們在履行職責過程中，設想出某種解釋來說服自己。」

她寫道，消息人士指稱，出兵烏克蘭很可能只有蒲亭最核心圈人士事先知情，包括俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）、武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）以及反情報部門首長。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1110308

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