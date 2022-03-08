吹哨者：俄憂經濟崩盤 戰爭最後期限為6月

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）英國「泰晤士報」接獲吹哨者爆料，根據俄國政府內部評估，攻打烏克蘭的戰爭最晚必須在6月結束，否則俄國經濟恐崩盤。此外，雖然俄方公布陣亡人數不到500人，實際恐破1萬人。

「泰晤士報」報導，俄羅斯反貪腐網站Gulagu.net負責人、人權運動人士奧塞奇金（Vladimir Osechkin）公開吹哨者的文件。

這份據稱由俄羅斯聯邦安全局（FSB）分析師所寫的匿名報告稱，FSB在俄軍發動攻擊前，對於俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的計畫一無所知，也沒有對制裁制定應變計畫。

來自俄國情報機構的吹哨者稱，俄羅斯對烏克蘭發動的攻擊將會「徹底失敗」，並可能於接下來數個月引發「真正的國際衝突」。吹哨者還說，這場失敗戰爭僅納粹德國瓦解可與之相比擬。

報告表示，俄國在這場戰爭中恐已折損1萬士兵。儘管如此，俄國國防部先前僅公布有498人在烏克蘭陣亡。

報導指出，吹哨者說，其實克里姆林宮根本不清楚確切死亡數字，「因為他們早就與主要部隊失去聯絡」。

吹哨者稱，FSB官員曾被要求針對俄國遭受西方制裁的影響進行評估，但當時被告知只是假想演習。「分析方向必須是俄國勝利…否則就會被質疑辦事不利。但事情突然發生了，一切都歸結於你的毫無根據分析。」

吹哨者表示，俄羅斯現在根本不可能勝利，不可能達成任務，「俄羅斯沒有退路，想要勝利根本不可能，只會失敗」。

吹哨者也表示，蒲亭盟友、車臣強人總統卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）為暗殺烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）派出的「暗殺小隊」遭烏克蘭軍隊剷除後，雙方陷入矛盾。

但他認為，就算澤倫斯基被殺，俄羅斯也幾無佔領烏克蘭的勝算。

報告指出，俄羅斯需要超過50萬兵力才能佔領烏克蘭。

「即使只有遭遇烏克蘭最小程度抵抗，我們也需要超過50萬人（才能戰勝），這還不包括補給和後勤人員。而現在，就算是最忠誠的人都反對（入侵）。因為這是高層的計畫，因為我們曾被告知除非被攻擊，否則不會有這類行動。」

這份2000字文件指出，克里姆林宮憂心俄國經濟恐崩盤，已將6月定為「臨時終戰期限」。

俄國情資專家葛羅西夫（Christo Grozev）在推特表示，烏克蘭曾經洩露假的FSB文件作為心理戰術，但他把報告拿給2名FSB官員看，他們都表示這「毫無疑問是同僚寫的」。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110308