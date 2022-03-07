俄侵烏克蘭衝擊經濟GDP將萎縮12.5% 美成長放緩、歐面臨經濟衰退風險

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）在評估俄羅斯入侵烏克蘭對經濟造成的衝擊時，預測人士表示，美國成長將放緩，並伴隨更高的通貨膨脹，歐洲經濟將擺盪至接近衰退，俄羅斯則將落入兩位數的深度下滑。

美國財經媒體CNBC的「快速更新」（CNBC Rapid Update）就美國經濟14項預測的平均值，預測今年國內生產毛額（GDP）將成長3.2%，較2月份預測小幅調降0.3%，但隨著美國繼續因Omicron疫情趨緩而反彈，仍為高於趨勢的成長。美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的指標，個人消費支出通貨膨脹率（Inflation for personal consumption expenditures）今年預計上升4.3%，比先前2月份的調查高出0.7個百分點。

然而預測人士警告，美國經濟將如何回應油價衝擊，仍有許多未知數，原油價格已快速飆升至每桶126美元以上，全美平均汽油價格超過每加侖4美元。預測人士大多認為，他們的預測有偏向通貨膨脹更高和經濟成長更低的風險。

經濟學家表示，俄羅斯石油從全球供應中被完全剔除，可能意味更嚴峻的結果。

摩根大通（JPMorgan）於上週末寫道：「俄羅斯對美國和歐洲每天達430萬桶的石油出口被完全切斷，其後果非同小可。」

CNBC Rapid Update的數據顯示，美國第二季的成長從第一季的1.9%加速至3.5%，但第二季的預測較上一次調查下降了0.8個百分點。經濟持續從Omicron疫情中反彈依然可見，但因受到通貨膨脹更大影響，表現強勁度將減弱。

本季通貨膨脹估計會升高1.7個百分點，下一季升高1.6個百分點。到年底通貨膨脹預料會從4.3%降到2.4%。

總體來說，美國經濟成長被認為能夠持續。

大多數預測人士同意歐洲所受影響會更大。

巴克萊銀行（Barclays）將今年歐洲的成長預測由上個月的4.1%調降至3.5%。

這家投資銀行表示：「大宗商品價格暴漲和金融市場的風險規避（risk aversion）是主要的蔓延管道，這意味著一場全球性停滯性通貨膨脹（stagflation）衝擊，而歐洲是受影響最大的地區。」

摩根大通將今年歐洲成長調降幾近一個百分點，現在預測GDP會成長3.2%。但第二季的成長已被填上零。

俄羅斯預計將受到最嚴重的打擊。該國經濟將在前所未有的制裁壓力下癱軟，俄羅斯6300億美元外匯存底已遭到凍結，與世界其他地區的經濟聯繫也被切斷。摩根大通預測，俄羅斯GDP將萎縮12.5%。

國際金融協會（Institute of International Finance，IIF）預測俄羅斯經濟萎縮將達15%，為全球金融危機時的兩倍。IIF首席經濟學家布魯克斯（Robin Brooks）寫道：「我們認為風險是朝萎縮方向傾斜。俄羅斯將不再一樣。」 （譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110307