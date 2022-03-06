買俄石油遭酸有無血腥味 殼牌捐利潤助烏國人民

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殼牌5日宣布，公司自俄羅斯購買原油所獲的利潤，將全數捐出做為克蘭人道主義援助金。（圖取自facebook.com/Shell）

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）荷蘭皇家殼牌集團（Royal Dutch Shell）今天宣布，公司自俄羅斯購買原油所獲的利潤，將全數捐出做為克蘭人道主義援助金。

路透社報導，殼牌前一天以破紀錄低價買進一貨輪的俄羅斯原油，是俄羅斯上週入侵烏克蘭以來首度有這類的買賣。

這起交易並沒有觸犯西方國家對莫斯科祭出的制裁措施，但仍遭烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）撻伐。

庫列巴在社群網站推特（Twitter）發文說，「我聽說殼牌昨天不聲不響地買了一些俄羅斯石油。我要問殼牌一個問題：俄羅斯石油聞起來有沒有烏克蘭人鮮血的味道？」

殼牌隨後發布聲明捍衛這起買賣，說公司在可能情況下會選擇俄國以外的石油，但鑒於俄國在全球供應方面的顯著地位，這實在難以於一夜之間辦到。

聲明補充說：「我們不輕易下此決定，也明白這個決定掀起的情緒。」

殼牌表示，公司購進的俄羅斯石油數量有限，將把所有利潤都捐做基金，並與援助機構攜手合作，一起決定如何善用這筆資金來協助緩解烏克蘭人民的痛苦。

俄羅斯出口業者近日來在信用額度、運輸、保險等方面都面臨嚴重問題，導致他們在試圖替俄國原油找尋買家時遭遇延遲和取消。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110306