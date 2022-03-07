歐美擬禁俄石油進口英考慮跟進 天然氣價格創新高

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國和歐洲考慮禁止俄羅斯石油進口後，英國負責歐洲事務的國務大臣柯維立今天表示，英國將考慮禁止從俄羅斯進口石油。

在歐美考慮對俄羅斯能源祭出制裁後，歐洲和英國天然氣價格今天在供給疑慮影響下，漲至歷史高點。

歐洲參考指標荷蘭天然氣交易中心（Dutch TTF）天然氣價格狂漲超過60%，來到每百萬瓦時345歐元；英國天然氣價格則觸及至每撒姆（therm）8英鎊。

英國負責歐洲事務的國務大臣柯維立（James Cleverly）今天告訴泰晤士電台（Times Radio）：「我們從俄羅斯進口非常、非常少的碳氫化合物。因此我們當然會考慮。」

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）今天表示，法國和歐洲仍有擴大制裁俄羅斯的空間

勒麥爾告訴法國BFM電視台和RMC電台：「沒錯，仍有運作的空間。所有的選項都有可能。」

俄羅斯入侵烏克蘭後，擁有27個成員國的歐洲聯盟（EU）對莫斯科祭出三大制裁，其中包括凍結俄羅斯央行資產，並將俄羅斯7大銀行逐出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）。

在被BFM電視台詢及是否能排除俄羅斯入侵烏克蘭戰事引發第三次世界大戰時，勒麥爾說，沒人能排除任何可能性。

紐西蘭政府今天表示，將推出一項立法，允許紐西蘭在莫斯科入侵烏克蘭之後對俄羅斯實施制裁。

這項法案一旦通過，將會是紐西蘭首次單獨對一個國家施以制裁。

總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，這將讓紐西蘭有能力凍結俄羅斯在紐國資產，防止個人或公司將資金和資產轉到紐西蘭，以躲避其他國家的制裁。並可阻止超級遊艇、船舶和飛機進入紐西蘭水域或領空。

紐西蘭也已公布一項制裁名單，禁止100名個人入境紐西蘭。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110307