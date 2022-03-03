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美聯準會：俄烏戰爭帶來不確定性 但本月如期升息

2022/3/3 00:59（3/3 08:49 更新）
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俄烏爆發戰爭，對美國經濟前景帶來「高度不確定性」，但聯準會將按計畫於本月升息。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
俄烏爆發戰爭，對美國經濟前景帶來「高度不確定性」，但聯準會將按計畫於本月升息。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國聯準會主席鮑爾今天表示，儘管在聯準會官員計畫下一步措施之際，俄烏爆發戰爭，對美國經濟前景帶來「高度不確定性」，但聯準會將按計畫於本月升息對抗高通膨。

美國1月消費者物價持續攀升，通膨年增率創40年以來新高，由於俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭，國際油價飆升至每桶100美元以上。美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）一再重申，已準備升息以降低通膨。

鮑爾今天在每半年向美國聯邦眾議院金融服務委員會提交的報告中指出：「我們預計在本月稍晚的會議中，調高聯邦資金利率（federal funds rate）的目標範圍有其適當性。」

鮑爾表示，他贊成在本月稍晚將基準利率調升一碼，但如果通膨依然「持續居高不下」，將考慮更大幅度提高利率。

他還說，俄國入侵烏克蘭、當前戰事、經濟制裁及未來情況，對美國經濟短期影響依具「高度不確定性」。（譯者：陳正健）1110303

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