俄烏開戰 國發會：對全球物價造成壓力將密切關注

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）俄羅斯入侵烏克蘭，衝擊全球政經情勢，國發會官員表示，目前尚不影響台灣經濟基本面，但會對全球物價造成壓力，特別是能源與大宗商品價格；由於台灣高度仰賴能源進口，政府將密切關注後續物價走勢。

國發會今天舉行景氣燈號記者會，今年1月揮別熱絡紅燈，亮出代表景氣「轉向」的黃紅燈，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，主要是受到去年基期墊高的影響，台灣經濟成長動能依舊強勁。

不過2月底俄烏爆發戰事，外界關注是否對台灣經濟造成衝擊。吳明蕙表示，金融面、信心面等相關指標可能會受到影響，以景氣燈號構成項目來看，股價指數、製造業營業氣候測驗點這兩項指標的後續發展，未來需要密切關注。

至於對實體經濟影響，吳明蕙分析，台灣與俄國、烏克蘭距離遙遠，貿易往來也很少，對於台灣實質面「目前看不到影響」，但必須留意俄烏情勢將對全球物價產生更大壓力，特別是能源、大宗商品價格。

俄烏衝突可能導致國際油價上漲，吳明蕙坦言，不論哪個國際機構，對國際油價的預測都遠高於上一次的預測值，台灣高度依賴原油進口，廠商面對動盪國際情勢也會想要充裕庫存，都會對物價走勢形成壓力。

不過，吳明蕙點出台灣具備3大因素有助於穩定物價，一是新台幣匯率相對強勁，二是台灣薪資水準調升，有助於減輕民眾對於物價上漲的壓力；第三則是政府持續緊盯物價，且已啟動大宗物資降稅、油價平穩機制。（編輯：林淑媛）1110301