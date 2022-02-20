Fed擬升息抑制通膨 央行3大考量最快6月跟進

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Fed將於3月升息，學者評估，央行不會貿然跟進，最快也要等到6月才有升息可能。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）疫情擾亂，塞港、缺櫃造成供應鏈瓶頸，推升全球物價上漲壓力，連帶波及小型開放經濟體台灣，核心CPI飆上13年新高。因應通膨，Fed將於3月升息，學者評估，央行有3大考量因素，不會貿然跟進，最快也要等到6月才有升息可能。

疫情擾亂全球經濟秩序，近來更因烏克蘭與俄羅斯戰雲密布，帶動油價連番上漲，2022年伊始，全球經濟發展面臨諸多變數，尤其通膨來勢洶洶，威脅各國經濟穩定。

眼見通膨情勢日益失控，美國聯準會主席鮑爾從先前定調通膨為「暫時性」，態度瞬間轉向鷹派，提前縮減購債。近日最新公布的美國1月CPI大幅上升、年增7.5%，創下40年來最高紀錄，更加深市場對聯準會放鷹的看法。

中央銀行預定於3月17日舉行第1季理監事會，外界關注是否會跟進美國等主要國家央行放鷹，其實央行總裁楊金龍曾數度表態，台灣央行升息決策須考量3條件，一是國內通膨情勢，二是主要國家央行升息動向，三是國內產業復甦狀況。

如今全球央行立場轉鷹，升息箭在弦上，關鍵之一就是通膨愈演愈烈。以台灣而言，物價上漲壓力日益增加，去年4月開始，消費者物價年增率（CPI）屢次超過2%的通膨警戒線，今年1月核心CPI更衝上2.42%，創下13年新高，主計總處官員更坦言，物價上漲有壓力。

不過學者普遍認為，台灣央行不急於馬上跟進美國升息，主要有3大原因。

首先，從國際局勢來看，俄羅斯與烏克蘭戰雲密布，讓外界憂心推升全球通膨，中央大學台經中心執行長吳大任解釋，俄烏局勢不只牽動天然氣、石油等能源價格，烏克蘭被稱為「歐洲糧倉」，是小麥、玉米的出口大國，但目前情勢發展尚不明朗，是影響全球物價走勢不可忽略的重要因素。

其次，回到台灣的物價情勢，吳大任分析，雖然1月CPI、核心CPI年增率雙雙攀高，農曆年前本來就是採購旺季，家庭會增加採買、需求上升帶動物價上漲，但年後消費需求下降，加上去年4月開始，CPI年增率開始破2%、墊高基期，可以預期接下來台灣CPI漲勢會趨緩。

雖然美國聯準會3月升息已勢不可擋，但台灣與美國情況有所不同，吳大任直言，美國通膨率比台灣高很多，工資漲幅也遠超過台灣，這是美國政府必須克服的問題；但台灣雖然去年經濟成長率超過6%，但內需服務業受疫情衝擊頗深，好不容易去年底開始復甦，如果央行太早升息，業者資金成本提高，恐怕會拖累復甦腳步。

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「台灣很有本錢升息，但不需要趕在前頭」，台經院所長吳孟道分析，Fed應該會在3月16日的會議後宣布升息，台灣貨幣政策確實大多跟著美國腳步走，但央行得觀察聯準會升息後，是否確實壓下通膨，以及金融市場反映，再據此決定台灣升息幅度，觀察升息後的影響需要時間，因此台灣3月跟進美國升息步調的機率微乎其微。

此外，吳孟道也說，台灣是小型開放經濟體，貨幣政策相較大經濟體更具彈性，就如同央行多次以「小船」比喻，小船轉彎（調整貨幣政策）要比大船靈活許多，台灣的升息決策不需要趕在前頭，他推測台灣央行最快應是6月才會升息。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1110220