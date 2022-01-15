楊金龍：考量物價漲幅等3因素 適當時機升息

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中央銀行總裁楊金龍15日表示，在穩定總體經濟前提下，會在適當時機升息。（中央社檔案照片）

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（中央社記者梁珮綺台北15日電）中央銀行總裁楊金龍今天表示，貨幣政策原則上會朝向緊縮，但仍會保留彈性，在穩定總體經濟前提下，會在適當時機升息；物價漲幅、中小企業專案貸款成效、以及主要國家升息情形是3項考量因素。

楊金龍上午出席2021中華民國住宅學會年會暨30週年慶祝大會，以「央行在健全房市方案中扮演的角色」為題發表演講。

他表示，貨幣政策原則上將會朝向緊縮，但仍會保留彈性空間，以因應疫情、美中貿易戰、氣候變遷帶來災害等可能導致全球景氣走跌的不確定性因素。

不過，在穩定總體經濟前提下，央行將在適當時機升息，考量因素有三；第一，全球通膨走勢仍面臨不確定性，尤其Omicron變種病毒擴散，將不利紓解供應鏈瓶頸，必須觀察未來國內物價漲幅是否持續居高。

其次，央行中小企業貸款專案已於上年底截止申請，但適用優惠利率到今年中，可藉此觀察國內受疫情影響產業是否已穩步復甦。

第三，考量主要經濟體升息動向，因為全球金融循環會透過跨境資本移動影響本國金融循環，因此，升息時機也須考量主要國家升息動向。（編輯：郭無患）1110115