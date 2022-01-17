土耳其物價翻倍難民困頓 台灣中心培訓婦女編織撐家計

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一名參加土耳其、敘利亞邊境台灣中心編織計畫的婦女15日在中心辦公室內進行編織。該中心表示，加入計畫的婦女已有500人。中央社記者何宏儒雷伊漢勒攝 111年1月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何宏儒雷伊漢勒特稿）生活開銷一口氣增加為兩倍，多數土耳其人陷入困頓，經濟危機更凸顯敘利亞難民家庭的脆弱。參與土耳其南疆台灣中心編織計畫的數以百計婦女握住鉤針、拉著棉線，撐起家計。

「每個月領錢我就存下200里拉（約新台幣400元），像宰牲節要去拜訪父母的時候，所需開銷就不必向人伸手。」諾爾（Noor Abdulbaki）說：「丈夫薪水不夠我們用整個月，以前他每個月得跟朋友借錢。現在我們夫妻相互扶持，拿我薪水補貼，夠支應房租、生活所需和小孩開銷直到月底。感謝真主。」

參加編織計畫的數十名婦女15日下午聚集台灣－雷伊漢勒世界公民中心（Taiwan-Reyhanli Centre for World Citizens，簡稱台灣中心）辦公室領取最新一期工資，諾爾把白色信封袋放進皮包裡，坐上在中心外等待的丈夫機車，夫妻倆帶著7歲和9個月大的兩個小孩安心地回家。

白色信封袋內裝有3760里拉，那是她努力月餘，考驗眼力和專注力，忍受著長時間低頭帶來肩頸痠痛、手握鉤針造成掌、指幾乎抽筋而獲致的成果。

參加計畫的婦女用鉤針和棉線成就家庭生計，萬分辛勞，她們無比堅毅。

參加土耳其、敘利亞邊境的台灣中心編織計畫的敘利亞婦女諾爾（包頭巾婦女）15日領取工資後，準備與丈夫和兒女離開台灣中心。中央社記者何宏儒雷伊漢勒攝 111年1月17日

台灣中心建築主體2020年10月完工後投入營運，第一項行動由提供婦女生計照顧的編織計畫打頭陣，成為中心培力職訓工作最重要一環。

負責產品品質管控的編織教師法提馬（Fatima Shakeer）表示，視成品數量多寡，參與計畫的婦女每個月至少都有1000里拉收入，對於她們「經濟危機下在土耳其艱困生活」，幫助很大。

「婦女本來只能到田裡打零工才有機會貼補家用。現在她們可以在家工作，就近照顧小孩。」她告訴中央社記者：「所有商品的價格去年飆漲成為之前兩倍，如果沒有台灣中心，很多人會買不起食物、沒辦法讓小孩上學。因為學校（距離住家）很遠，他們會沒錢支付小孩的巴士費、學費和學校用品，衝擊會很大。」

土耳其、敘利亞邊境的台灣中心鳥瞰，鑿井機具15日在中心入口處進行探勘。中心建築主體2020年10月完工後投入營運，2022年3月將完成裝潢，全面營運。中央社記者何宏儒雷伊漢勒攝 111年1月17日

土耳其里拉兌美元匯價去年全年貶值44%，推升進口原物料、燃料價格飆漲。官方公布去年12月通膨率為36.08%，其中運輸費用和糧食分別年增53.66%、43.8%，幅度驚人。

諾爾告訴中央社記者，小孩一定得喝的牛奶從每公升3.25里拉漲為7.5里拉；一個麵包從2里拉漲為3.5里拉；米從每公斤4里拉漲為8里拉；糖從每公斤4里拉漲為9里拉，「所有商品價格都變成原來的兩倍」。

突如其來的經濟危機導致民眾實質購買力跌落深谷。躲避戰亂而寄人籬下的敘利亞難民本已脆弱，物價飆漲對他們生計衝擊尤其深重。

諾爾說：「百物皆漲，我們現在必須一直工作、一直工作，才夠支付帳單和房租。」

因應勢頭迅猛這一波經濟危機，台灣中心籌劃發起義賣，幫助棲身土敘邊境舉世最脆弱一群人度過難關。

台灣中心訂於7月8日「雷伊漢勒日」正式開幕。執行長裘振宇指出，中心建築主體52個空間單元3月間將會完成裝潢，讓使用單位進駐，展開全面營運，「意味中心維持基本運作所需收入將會開始有著落」。

土耳其、敘利亞邊境的台灣中心執行長裘振宇（前左2）15日表示，已有500位婦女加入中心編織計畫，52個空間單元3月間將完成裝潢，定7月8日正式開幕。中央社記者何宏儒雷伊漢勒攝 111年1月17日

「我們準備3月間進行大規模義賣，扶持難民度過經濟危機。」他說：「2021年土耳其遭受巨大經濟衝擊，相信2022年將會是更困難的一年。今年春天台灣中心將會正式完工，現在已經有500位婦女加入我們，將會有25個產品上架，要給這些婦女帶來希望和穩定的工作機會。」

土敘邊境上週連日陰雨綿綿，氣溫略高於攝氏零度，坑坑洞洞的馬路讓資源貧乏的偏鄉到處泥濘。儘管當地預報氣溫本週將下探負4度，營運16個月而初具規模的台灣中心仍散放熱力。

當天空終於放晴，一群少年帶著足球來到台灣中心中庭組隊競技。中心開辦的阿拉伯語和英語課程更成為難民子弟重要進修管道，興致盎然地學習。與此同時，去年12月起還有第一位來自台灣的年輕志工進駐，未來一年都會在這裡幫助推動中心營運。

一群少年15日在土耳其、敘利亞邊境的台灣中心中庭踢足球。該中心建築主體2020年10月完工後即投入營運，已成為當地敘利亞難民生活重心所在。中央社記者何宏儒雷伊漢勒攝 111年1月17日

土耳其、敘利亞邊境的台灣中心15日阿拉伯語課，學童學習興致盎然。該中心建築主體2020年10月完工後投入營運，相關課程成為難民子弟重要進修管道。中央社記者何宏儒雷伊漢勒攝 111年1月17日

教室外，鐵工正加快腳步作業，對每個空間單元裝入鐵門框，為中心全面營運作準備。鑿井工人在一旁持續探勘，規律的機器運轉聲轟隆作響。台灣中心專案經理瓦力（Mhd Walid Abdi）開玩笑說：「不知道會不會挖到石油。」

園丁祖阿（Emad Zuaa）已經將台灣中心原本荒蕪蒼涼的週圍環境改造成一片生機勃勃的綠意盎然。他在中庭種下的多株茉莉花不畏低溫，寒冬中仍然吐露新芽。祖阿說：「期待夏天到來，茉莉花開，這裡將會滿室馨香。希望更多人造訪中心，在葡萄藤下受我們款待敘利亞咖啡。」（編輯：高照芬）1110117