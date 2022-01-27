土耳其央行大幅上修通膨預測 估年底23.2%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何宏儒安卡拉27日專電）土耳其中央銀行今天大幅上修通膨預測，估計今年底通膨率將達23.2%。去年底因里拉匯價崩跌，助長物價飆漲，使得今年通膨展望難以樂觀。

土耳其央行總裁考哲歐魯（Sahap Kavcioglu）今天針對2022年通貨膨脹提出首份報告，預測今、明年底通膨率分別為23.2%、8.2%，較去年10月預測的11.8%、7%上修；今年底糧食通膨率預測值也從13.9%上修為24.2%。

根據土耳其統計局（TurkStat），去年12月通膨率高達36.08%，創2002年9月以來新高；其中「交通」、「糧食與非酒精飲料」分別年增53.66%、43.8%。

考哲歐魯在報告中指出：「外匯巿場上價格形成不正常，以及全球糧價走升、農產品價格、供給受限和需求增長等供給端因素，導致扭曲的定價行為，趨動近期通膨升高。」他預期「將開始進入通膨下跌進程」。

自詡「利率敵人」的總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）堅持「高利率引發高通膨」非正統貨幣政策觀點。儘管當時通膨率已接近20%，在他指示下，土耳其去年9月起連續4波降息共500個基點，使得基準利率從19%降為14%。央行本月暫停寬鬆周期。

央行大砍利率引發貨幣空前崩跌，里拉匯價於3個月內腰斬一半，助長通膨飆升。艾爾段去年12月20日緊急宣布國家補償里拉存戶匯損等措施，里拉匯價終於持穩。

艾爾段昨天在電視直播的訪問中表示，「近期里拉匯價穩定使得我們的樂觀前景得到支持」。

考哲歐魯今天在報告中將去年第4季經濟成長率預測值上修為2.9%。他並預測今、明年國際油價均價分別為每桶80.4、74.3美元。（編輯：韋樞）1110127