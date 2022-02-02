歐元區1月通膨率創新高5.1% 增添歐洲央行壓力

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（中央社布魯塞爾2日綜合外電報導）今天公布的官方數據顯示，1月歐元區通貨膨脹率年增5.1%，創歐洲統計局（Eurostat）1997年開始彙整資料以來最高紀錄，令本週將召開貨幣政策會議的歐洲央行面臨更大壓力。

歐元區通膨率去年12月已來到5%的歷史高點。歐洲統計局今天指出，能源價格占歐元區通膨來源的比例，由12月的25.9%進一步攀升至1月的28.6%；食物和菸酒價格貢獻通膨的比例也增加，來到3.6%；服務占通膨比率躍升至2.4%。

不過，歐元區非能源工業產品的價格漲幅，由去年12月的2.9%降至1月的2.3%。

由於各產業積極重返COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前狀態，導致出現供應鏈吃緊和能源需求驟增等問題，歐元區如同全球各地其他國家，面臨通膨成為日益加劇的焦慮來源。

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法新社報導，負責訂定歐元區貨幣政策的歐洲中央銀行（ECB），對區域設定的中期通膨率目標為2%。觀察家預料，儘管通膨壓力當前，央行理事會3日開會時將維持歷史低點的利率不變。任何貨幣緊縮都可能危及經濟復甦。

凱投宏觀（Capital Economics）表示：「1月通膨數據為我們的看法提供支撐，也就是歐洲央行很快會預期通膨率中期將來到目標。有鑑於此，我們認為決策官員今年會完全結束淨購入資產，並準備在2023年初開始調高利率。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110202