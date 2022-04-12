更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年
國際

烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀
生活

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美國3月通膨率升至8.5% 創40多年來新高

2022/4/12 22:35（4/12 22:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國勞工部12日公布，3月消費者物價指數年增8.5%，創1981年12月以來新高。圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市選購商品。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年4月12日
美國勞工部12日公布，3月消費者物價指數年增8.5%，創1981年12月以來新高。圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市選購商品。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年4月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）在能源與食品帶動下，美國3月消費物價較去年同期大漲8.5%，創40多年來最大漲幅。通貨膨脹未見緩和，聯準會官員5月更有理由升息2碼，加快貨幣政策緊縮腳步。

美國勞工部今天公布，美國3月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，創1981年12月以來新高。這項數據略高於市場預期的8.4%，超越2月的7.9%，也是連續第6個月通膨率高於6%。

如剔除波動較大的能源與食品價格，核心通膨年增率達6.5%，與市場預期相符。這項數據高於2月的6.4%，創1982年8月以來新高。

和2月相比，CPI上漲1.2%，月增率高於2月的0.8%；核心通膨月增率0.3%，低於市場預期的0.5%。

刺激美國消費物價大漲的主要「禍首」與前幾個月相同，依舊是能源與食品。

俄軍2月24日大舉入侵烏克蘭，刺激國際油價於3月上旬衝上14年來最高點，美國等西方國家釋出石油儲備後，近幾週全美汽油價格略降，仍接近歷史高點。隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）對經濟影響減小，民間需求回升，肉、蛋及蔬果等食品價格穩定上漲，食品通膨難以降溫。

根據勞工部數據，3月汽油價格月增18.3%，占CPI整體漲幅逾半，月增率遠高於2月的6.6%。在汽油推升下，能源價格月增11%，年增32%。

3月食品價格月增1%，年增率8.8%創1981年5月以來新高。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

近兩年來，美國經濟逐漸走出COVID-19陰影，民間消費暢旺，勞動市場復甦。但受全球供應鏈亂局影響，通膨在一年前左右竄升後居高不下，視穩定物價為使命之一的聯邦準備理事會（Fed）不得不審慎因應。

為壓制通膨，聯準會官員3月中決議升息1碼（0.25個百分點），讓基準利率脫離COVID-19大流行後趨近零的水準。期貨市場行情顯示，投資人普遍預期聯準會官員5月3日至4日集會後將宣布升息2碼，更積極推動貨幣政策正常化。（編輯：馮昭）1110412

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載