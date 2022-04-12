美國3月通膨率升至8.5% 創40多年來新高

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美國勞工部12日公布，3月消費者物價指數年增8.5%，創1981年12月以來新高。圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市選購商品。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年4月12日

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（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）在能源與食品帶動下，美國3月消費物價較去年同期大漲8.5%，創40多年來最大漲幅。通貨膨脹未見緩和，聯準會官員5月更有理由升息2碼，加快貨幣政策緊縮腳步。

美國勞工部今天公布，美國3月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，創1981年12月以來新高。這項數據略高於市場預期的8.4%，超越2月的7.9%，也是連續第6個月通膨率高於6%。

如剔除波動較大的能源與食品價格，核心通膨年增率達6.5%，與市場預期相符。這項數據高於2月的6.4%，創1982年8月以來新高。

和2月相比，CPI上漲1.2%，月增率高於2月的0.8%；核心通膨月增率0.3%，低於市場預期的0.5%。

刺激美國消費物價大漲的主要「禍首」與前幾個月相同，依舊是能源與食品。

俄軍2月24日大舉入侵烏克蘭，刺激國際油價於3月上旬衝上14年來最高點，美國等西方國家釋出石油儲備後，近幾週全美汽油價格略降，仍接近歷史高點。隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）對經濟影響減小，民間需求回升，肉、蛋及蔬果等食品價格穩定上漲，食品通膨難以降溫。

根據勞工部數據，3月汽油價格月增18.3%，占CPI整體漲幅逾半，月增率遠高於2月的6.6%。在汽油推升下，能源價格月增11%，年增32%。

3月食品價格月增1%，年增率8.8%創1981年5月以來新高。

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近兩年來，美國經濟逐漸走出COVID-19陰影，民間消費暢旺，勞動市場復甦。但受全球供應鏈亂局影響，通膨在一年前左右竄升後居高不下，視穩定物價為使命之一的聯邦準備理事會（Fed）不得不審慎因應。

為壓制通膨，聯準會官員3月中決議升息1碼（0.25個百分點），讓基準利率脫離COVID-19大流行後趨近零的水準。期貨市場行情顯示，投資人普遍預期聯準會官員5月3日至4日集會後將宣布升息2碼，更積極推動貨幣政策正常化。（編輯：馮昭）1110412