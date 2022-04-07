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Fed會議紀錄顯示升息會加速 最快5月起每月縮表950億美元

2022/4/7 14:46（4/7 16:04 更新）
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美國聯準會3月會議記錄顯示多位聯準會人員支持升息2碼。（圖取自Pixabay圖庫）
美國聯準會3月會議記錄顯示多位聯準會人員支持升息2碼。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社紐約6日綜合外電報導）今天看到的美國聯邦準備理事會（Fed）3月會議記錄顯示，聯準會準備縮減資產負債表上持有的債券，很快會再次升息且拉高調升幅度，以抑制通膨。

3月會議記錄顯示多位聯準會人員支持升息2碼，官員們還「普遍同意」將目前近9兆美元的資產負債縮表

縮表小百科

  • 縮表是指銀行減少資產負債表規模。

  • 聯準會過去在量化寬鬆（QE）時期大量買入美國公債、房貸抵押證券（MBS）與機構債券等資產，造成資產負債表迅速膨脹。

  • 隨著市場復甦持穩，聯準會除透過升息外，另一方面透過縮減資產負債表，實施瘦身計畫，收緊市場資金。
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，每月減持950億美元，最快5月上路。

法新社報導，會議記錄凸顯Fed官員看法更趨強硬，也加劇市場對聯準會抑制通膨的努力可能損害經濟成長的擔憂。

根據嘉信理財公司（Charles Schwab）一份報告寫道：「市場仍對Fed高度冒進與潛在政策錯誤帶來的經濟影響感到不安。」

美國有線電視新聞網（CNN）指出，3月升息1碼（0.25個百分點）低於外界預後，市場對期聯準會在5月的會議將大幅升息的預期也增加。芝加哥商品交易所集團（CME）的FedWatch Tool指出，市場預期屆時升息2碼的可能最高。

「紐約時報」指出，3月的會議記要顯示聯準會內大多數人支持「大幅升息」，市場現在預計聯準會將在5月升息2碼，甚至繼續在6月升息2碼，以抑制仍居高不下的通膨。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110407

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