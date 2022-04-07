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美擬激烈升息啟動縮表 台股跌逾百點盤中失守年線

2022/4/7 10:49
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（中央社記者韓婷婷台北7日電）美國聯邦準備理事會（Fed）可能以激烈升息遏止通膨，美股連跌2個交易日，台股難逃波及，指數今天開低走低，盤中跌破年線17402點，類股僅靠金融股苦撐。

截至10時30分，加權股價指數下跌102.32點、為17420.18點、成交值新台幣1275.05億元，金融股成為多頭力撐指處最後堡壘，兆豐金、中信金一馬當先，不過電子權值股依舊遭到外資提款，台積電、聯電續挫、大立光再創新低價。

分析師表示，台股盤中再度測試年線支撐，已是近7個交易日以來第3度測試年線，所幸量能尚未有明顯擴增，顯示市場觀望氣氛依舊濃厚，多頭追價意願薄弱，仍待市場3大變數：俄烏戰事、通膨及Covid-19疫情發展降低不確定性。

法人表示，俄烏談判仍未有進展，歐美對俄羅斯經濟制裁造成通膨加劇，Fed主席及多位官員支持5月升息2碼（0.5個百分點），並應啟動縮表，加上中國大陸疫情持續擴大，除上海持續封城恐已影響當地對PC、智慧手機與電視等消費性電子外，昆山也加入封城行列，為基本面蒙上陰影，此外，台灣疫情也有升溫跡象，在市場不確定因素紛雜下，投資人謹慎為上。（編輯：潘羿菁）1110407

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