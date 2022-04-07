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台積電ADR跌1.29% 早盤股價重挫9元

2022/4/7 09:31（4/7 09:53 更新）
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（中央社記者張建中新竹7日電）美股下挫，費城半導體指數下跌2.32%，台積電美國存託憑證（ADR）下滑1.29%，台積電今天股價同步走低，早盤一度達新台幣569元，下跌9元，市值縮水2333億元。

美國聯邦準備理事會（Fed）公布3月會議紀錄，顯示聯準會可能採取強烈貨幣緊縮政策，美股收低。道瓊工業指數下跌144.67點，跌幅0.42%；那斯達克指數下跌315.35點，跌幅2.22%；費半指數下跌75.86點，跌幅2.32%。

台積電ADR一度跌破100美元大關，終場跌幅收斂，收在101.18美元，下跌1.32美元，跌幅約1.29%。台積電今天早盤股價一度達新台幣569元，下跌9元，市值縮水2333億元，滑落至14.75兆元，影響大盤指數約75點。

台積電預計4月14日召開法人說明會，法人預期，隨著工作天數增加，台積電第2季營收可望較第1季再成長個位數百分比，將續創單季營收歷史新高紀錄。（編輯：趙蔚蘭）1110407

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