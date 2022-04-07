美股連挫 台股年線岌岌可危

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）美國聯邦準備理事會（Fed）偏鷹立場讓美股連續2個交易日走跌，尤以科技股為風暴中心，分析師表示，與美國科技股連動性高的台股難逃拖累，年線17400點岌岌可危。

Fed官員發表鷹派言論，加上國際準備對俄羅斯祭出新一波制裁，美股4大指數全盤皆墨，道瓊工業指數下跌144.67點或0.42%，以34496.51點作收，標準普爾指數下挫43.97點或0.97%，收在4481.15點；那斯達克指數下滑315.35點或2.22%，收13888.82點，費城半導體指數下跌75.86點或2.32%，收3193.96點。

媒體報導，Fed理事布蘭納德（Lael Brainard）表示，降低通膨壓力是第一要務，聯準會將穩步提高利率，同時最快下個月開始縮減資產負債表。市場憂心美國緊縮貨幣政策，投資人信心薄弱，尤其是科技股跌勢更深，台積電ADR面臨100美元保衛戰。

投信表示，Fed偏鷹立場、俄烏戰事延宕，加上上海分區管控再度延長，市場消息偏空，台股雖有金融股表現一馬當先，但難擋電子股層層賣壓，尤其年線近期經歷2次測試，上升趨勢逐漸走平，支撐力道恐削弱不少。

歐股表現同樣一片慘綠，倫敦FTSE 100指數下跌26.02點、跌幅0.34%、收在7587.70點，法蘭克福DAX 30指數下跌272.67點、跌幅1.89%，收在14151.69點，巴黎CAC 40指數下跌146.68點、跌幅2.21%、收在6498.83點。（編輯：張均懋）1110407