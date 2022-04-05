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法人：升息與縮表仍是台股第2季重要觀察指標

2022/4/5 09:20（4/5 09:33 更新）
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投信法人認為，升息與縮表將是決定第2季台股與全球股市的重要觀察指標。（中央社檔案照片）
投信法人認為，升息與縮表將是決定第2季台股與全球股市的重要觀察指標。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北5日電）針對台股第2季展望，投信法人認為，升息與縮表將是決定第2季台股與全球股市的重要觀察指標，預計前半季在反映庫存調整及縮表的不確定上，股市會受到較大壓力。風險主要來自總經面，但個股也不乏表現機會。

統一投信表示，第2季本來就為消費電子淡季，目前也已觀察到相關需求出現疲弱跡象，台股進入庫存調整期，市場信心易受到影響。同時，聯準會縮表尚未定調也為市場增添不確定性，而隨著聯準會進一步收緊貨幣政策，市場資金面也會隨之緊縮，壓抑股市表現。不過，在指數震盪的背景下，部份股票仍有表現機會。

統一投信指出，今年預計供應鏈問題將比去年舒緩，過去一年飽受缺料及關廠之苦的產業，例如網通及汽車電子等，接下來出貨有望回升，帶來業績喜訊。今年的新規格提升及新平台發表，為相關類股提供成長動能及業績上升。原物料價格維持高檔，為鋼鐵股帶來題材面和基本面的利多。而根據目前報價，5月運價上揚，也讓航運股基本面正向。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，升息與縮表將是決定第2季台股與全球股市的重要觀察指標。預期只要第2季聯準會的縮表幅度不超過市場預測，這波股市修正幅度應已趨近滿足，股市有機會開始反映不確定因素消除以及景氣成長利多。

葉獻文表示，預料第2台股有機會持續隨著升息軌道震盪向上，而具有前景展望、獲利能見度佳、搭上升級趨勢之類股，有望成為資金焦點。

科技股以晶圓代工、電子零組件、網通、IC設計等類股獲利前景看升；金融類股則能受惠於升息趨勢，建議挑選以銀行為獲利主要來源的金融股為優；傳產可聚焦航運、紡織等，並伺機參與景氣循環類股的表現機會。（編輯：翟思嘉）1110405

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