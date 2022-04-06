王文淵若不留任 工總最快8日開會討論辭職案

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（中央社記者曾智怡台北6日電）針對台塑集團總裁王文淵請辭工總理事長，工總日前開會決議全力慰留至今天下午5時；工總內部正著手安排下次臨時理監事會議，討論辭職案後續與補選事宜，預計最快8日舉行。

王文淵3月14日透過台塑發布新聞稿宣布請辭中華民國全國工業總會理事長，理由是不滿工總秘書長蔡練生因303停電事件擅發新聞稿，作為理事長無法節制秘書長行為等，決定辭去理事長一職。工總3月24日舉行理監事聯席會議，肯定王文淵對工總、產業貢獻，決議全力慰留他至今天下午5時。

工總內部表示，若王文淵確定不留任，最快於明天寄發臨時理監事會開會通知，討論辭職案後續；按照章程規則，會議通知必須於前一天寄發，也就是說，最快8日舉行臨時理監事會議。

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根據章程規則，理監事會議須至少半數理事出席，王文淵辭職案須經其中2/3成員投票通過才成立；另須遞補一位理事，目前候補第一位為大成集團副總裁韓家寅；同時也會從理事中票選一位常務理事，最後再由現任常務理事票選出新任理事長。

一名常務理事表示，自己有親自登門慰留王文淵，但可惜並無慰留下來，不曉得其他理事慰留狀況，待下次理監事會議討論辭職案後續，畢竟須於14日會員大會前，決定新任理事長人選。（編輯：張良知）1110406