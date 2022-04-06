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鄭深池任長榮國際董事會 弟弟派出線喊話家族團結

2022/4/6 17:35（4/6 18:01 更新）
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長榮國際6日召開董事會，確定由前長榮集團總裁張榮發女婿、前兆豐金控董事長鄭深池（中）出任董事長。（中央社檔案照片）
長榮國際6日召開董事會，確定由前長榮集團總裁張榮發女婿、前兆豐金控董事長鄭深池（中）出任董事長。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北6日電）長榮國際今天召開董事會，確定由前長榮集團總裁張榮發女婿、前兆豐金控董事長鄭深池出任董事長，符合市場先前的揣測。

長榮國際2月中旬舉行臨時股東會，前長榮集團總裁張榮發大房3兄弟的「弟弟派」聯手取得3董1監，至於「哥哥派」張國華僅獲2董1監；「弟弟派」在今天長榮國際董事會推派鄭深池擔任董事長。

鄭深池會後發布聲明表示，接任長榮國際董事長是受張榮發大部分遺族委託，希望藉長輩的身分，提供一個平台，期許藉此平台讓張家四兄弟能放棄成見，誠心相待，共謀圓滿解決之道，以達張榮發期望兄弟團結的遺願。

針對媒體報導及外界傳言，鄭深池透過聲明表示，接受委託的目的唯在促進張氏家族團結；長榮企業集團是一大跨國企業，促進長榮企業集團發展壯大，有利台灣經貿發展與國際和平。

鄭深池也在聲明提到，他長期受張榮發培植提攜，受大部分張氏家族信任，基於感恩，自當略盡綿薄。耿耿此心，殷盼社會各方人士共鑑。（編輯：張良知）1110406

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