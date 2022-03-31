長榮航看好貨運後市 持續布局搶商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北31日電）長榮航今天表示，因客運短期內無復甦跡象，會持續提高貨運占比，未來3年內將陸續引進11架787寬體客機，除可載客外，載貨空間相當2至3架貨機的運能，看好航空貨運強勁後市。

長榮航今天舉辦法人說明會，長榮航空總經理孫嘉明指出，俄烏戰爭帶來強勁的艙位需求，有東北亞、歐洲廠商出高價買艙位外，今年簽約單價也比去年提升。

長榮航企劃副總經理廖至維則表示，在海運塞港、原料需求緊、俄烏戰爭導致航班取消等因素下，空運運能仍不足，運價仍高漲難跌。

油價方面，孫嘉明表示，油價若超過負荷，勢必會轉嫁出去，但機票漲幅有賴市場供需，運價則視各國有無燃油附加費的調節機制。另長榮航近年引進的機隊，燃油性能較佳，配合大數據分析找出最節能航路等方式，可作為抵銷油價衝擊的因應方式。

至於機隊規劃，廖至維表示，長榮航目前有88架飛機，80架是客機、8架為貨機。上述11架787寬體客機中，有2架將於今年下半年引進，並汰除3架空巴321窄體客機，調整後今年客機會較去年少1架，但整體運量不減反增。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

客運方面，廖至維表示，長榮航客運維持率高，美洲跟東南亞線持續依照原有時段飛航，但大多只載貨不載客，目的是維持運能，一旦解封後就可以銜接載客。義大利米蘭、德國慕尼黑、菲律賓克拉克等新航點也已做好準備，只待解封後開航。

至於解封後機票價格走向，廖至維預料高票價將是常態，過去廉價機票滿天飛的情況短時間難回；選位、付費餐等客製化服務也將是航空公司更加著力的部分。（編輯：楊凱翔）1110331